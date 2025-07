Neue Touristensteuer: Griechenland kassiert ab heute ab

Seit dem 21. Juli müssen Kreuzfahrttouristen für Landgänge auf griechischen Inseln tiefer in die Tasche greifen. Die griechische Regierung hat eine neue Abgabe eingeführt, die offiziell als „Gebühr für nachhaltigen Tourismus“ bezeichnet wird und bei jedem Landgang fällig wird.

Die Höhe der Abgabe variiert je nach Destination und Zeitraum. Passagiere, die auf Mykonos oder Santorin an Land gehen, zahlen pro Ausschiffung 20 Euro. Auch für andere griechische Häfen werden 20 Euro fällig. Bei der Einschiffung in sonstigen Häfen des Landes beträgt die Gebühr 5 Euro. Die Abrechnung erfolgt pro Person und für jeden einzelnen Hafenbesuch.

Zahlungspflicht und Konsequenzen

Die finanzielle Verantwortung liegt bei den Kreuzfahrtunternehmen, die ihre Deklarationen über eine digitale Plattform abwickeln müssen. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise. Bei Zahlungsverweigerung drohen empfindliche Konsequenzen: Die Hafenbehörden können weiteren Kreuzfahrtschiffen des betreffenden Unternehmens die Ausschiffung von Passagieren untersagen.

Entlastung der Inseln

Für die Touristenmagneten Mykonos und Santorin wurden bewusst höhere Gebühren festgelegt. Die Maßnahme soll den überbordenden Tourismus eindämmen und die stark beanspruchte Infrastruktur dieser Besuchermagneten entlasten. Nach Angaben der Hellenic Ports Association legten im vergangenen Jahr 768 Kreuzfahrtschiffe mit rund 1,29 Millionen Touristen allein auf Mykonos an.

Wirtschaftliche Hintergründe

Die Einführung der Gebühr hat konkrete wirtschaftliche Gründe: Viele griechische Inseln und Küstenorte profitieren bislang kaum vom Kreuzfahrttourismus. Die meisten Passagiere essen und konsumieren überwiegend an Bord, während sie an Land vor allem zu Verkehrsproblemen, Müllaufkommen und steigenden Preisen beitragen. Die Einnahmen aus der neuen Abgabe sollen gezielt den betroffenen Gemeinden zugutekommen und deren Infrastruktur entlasten.

Im landesweiten Vergleich zeigt sich die Dimension des Problems: Im vergangenen Jahr wurden in griechischen Häfen rund 5.500 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen gezählt – ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fast acht Millionen Passagiere gingen dabei an Land. In der Hochsaison legen bis zu sechs Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig an, wodurch täglich Tausende Besucher in kleine Orte strömen und regelmäßig zu Engpässen führen.

Die Begriffe Einschiffung und Ausschiffung bezeichnen das Ein- und Aussteigen von Passagieren auf einem Schiff. Die Einschiffung beschreibt den Vorgang des Betretens des Schiffes, während die Ausschiffung das Verlassen des Schiffes meint. Vergleichbar ist dies mit dem Ein- und Auschecken in einem Hotel, nur eben im Hafen.