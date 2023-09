Kinder in Kroatien mit abgelaufenem Impfstoff geimpft

In Zadar in Kroatien wurden sechs Kinder mit einem abgelaufenen Polio-Impfstoff geimpft. Die betroffenen Eltern wurden von dem behandelnden Arzt informiert, der eine erneute Impfung empfahl. Der Vorfall ereignete sich in der Ambulanz des Schulmedizindienstes des Instituts für öffentliche Gesundheit Zadar.

Am Montag erhielten sechs Kinder in der Grafschaft Zadar eine Impfung gegen Kinderlähmung, deren Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen war. Der Vorfall ereignete sich in der Ambulanz des Schulmedizindienstes des Instituts für öffentliche Gesundheit Zadar. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden am nächsten Morgen von dem behandelnden Arzt informiert.

Laut dem Arzt, der die Eltern anrief, könnte der Impfstoff aufgrund des abgelaufenen Haltbarkeitsdatums nicht wirksam genug sein. Er empfahl, dass „sie das Kind in einem Monat erneut impfen sollten“.

Entschuldigung und erneute Impfung

Die Mutter eines der geimpften Mädchen äußerte sich schockiert über den Vorfall: „Ich bin immer noch schockiert, ich weiß nicht, wie solche Dinge passieren können. Ist es möglich, dass vor der Impfung der Kinder niemand überprüft hat, wann das Haltbarkeitsdatum abläuft?“

Die Ärztin, die den Fehler begangen hatte, entschuldigte sich bei den Eltern und empfahl eine erneute Impfung der Kinder.

Die Leiterin des Dienstes für Schul- und Jugendmedizin des Instituts für öffentliche Gesundheit Zadar, Dr. Nadia Cavenago-Morovic, bestätigte, dass sechs Kinder aus der Grundschule Privlaka, Zweigschule Vir, mit dem abgelaufenen Impfstoff geimpft wurden.

Die Grafschafts-Gesundheitsbehörde hat offiziell Stellung zu dem Vorfall genommen und das Institut für öffentliche Gesundheit informiert.

Das Kroatische Institut für öffentliche Gesundheit in Zagreb wurde ebenfalls über den Vorfall informiert und um Informationen über die Stabilität des abgelaufenen Impfstoffs gebeten. In ihrer Antwort betonten sie, dass „Dosen von Impfstoffen, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist und die versehentlich verabreicht wurden, nicht als gültig angesehen werden und wiederholt werden sollten.“

Haltbarkeitsdatum ist entscheidend

Es bleibt unklar, warum der Impfstoff trotz des abgelaufenen Haltbarkeitsdatums verwendet wurde. Der Polio-Impfstoff wird zur Prävention von Kinderlähmung verwendet, eine hochansteckende und potenziell tödliche Krankheit.

Das Haltbarkeitsdatum ist entscheidend, da die Wirksamkeit des Impfstoffs nach Ablauf des Datums nicht mehr garantiert werden kann. Die Auswirkungen des abgelaufenen Impfstoffs auf die geimpften Kinder sind derzeit noch unklar.