Kinder spielen auf Autobahn Fußball – Mutter filmt alles

Die polnische A2 verwandelte sich nach einem Unfall in einen Fluss aus heißer Schokolade, der sogar fünf Zentimeter hoch war.

70-Jährige rast mit Porsche und ohne Führerschein auf Autobahn

Kurz vor 12 Uhr am slowenischen Grenzübergang Rigonce in Richtung Kroatien tauchte eine alte Dame in einem Porsche Cayenne mit deutschen Nummernschildern auf.