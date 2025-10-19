Kindgerechter Warteraum: Bordellchefs spenden 350.000 Euro an Kinderklinik

Von der Rotlichtrazzia zur Kinderklinik: Berliner Bordellbetreiber verwandeln eine Entschädigungszahlung in eine großzügige Spende für kleine Patienten.

Zwei Berliner Bordellbetreiber haben dem Virchow-Klinikum der Charité in Berlin-Wedding eine Spende in Höhe von 350.000 Euro zukommen lassen. Mit diesen Mitteln wurde der Eingangsbereich der Kinderklinik neu gestaltet, wie die Charité auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die vormals weißen Wände erstrahlen nun in verschiedenen Grüntönen mit Waldmotiven. Die Neugestaltung umfasst auch aufgemalte Büsche und Bäume, zwischen denen Rehe und Eichhörnchen zu entdecken sind. Zusätzlich erhielten mehrere Pfeiler im Eingangsbereich eine Verkleidung aus Eichenholz.

Astrid Lurati, Finanz- und Infrastrukturvorständin der Charité, betonte die Bedeutung der Umgestaltung: „Unsere Kinderklinik ist ein Ort, an dem Heilung beginnt – nicht nur durch Medizin, sondern auch durch Geborgenheit und ein Umfeld, das Vertrauen schenkt.“ Sie fügte hinzu: „Diese Investitionen sind weit mehr als neu gestaltete Räume – sie schaffen nicht nur eine funktionale Organisationseinheit, sondern auch eine Willkommensatmosphäre für Kinder und ihre Familien in oft schwierigen Momenten.“

Vorgeschichte der Spende

Die großzügige Spende hat eine besondere Vorgeschichte: Im Jahr 2016 führten Polizisten, Zollfahnder und Staatsanwälte eine umfangreiche Razzia im bekannten Berliner Bordell „Artemis“ durch, bei der mehrere Personen festgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft erhob schwere Vorwürfe, darunter Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Diese Anschuldigungen erwiesen sich jedoch als unhaltbar.

Rechtliche Konsequenzen

Ende 2018 lehnte das Berliner Landgericht die Anklage ab, und im Dezember 2022 verurteilte das Kammergericht Berlin das Land zur Zahlung von Schadenersatz. Nach einer offiziellen Entschuldigung des Landes Berlin einigten sich beide Parteien auf einen Vergleich mit einer Zahlung von 250.000 Euro.

Für ihre wohltätige Zuwendung an die Charité stockten die Bordellbetreiber diesen Betrag noch entsprechend auf.