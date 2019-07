Kino-Besucher auf 180 nach Chaos in SCS!

Teile diesen Beitrag:







Am Sonntag kam es in der SCS Kinowelt zu einem großen Ansturm an Filmfans. Das zu knapp besetzte Personal war damit leider total überfordert.

Wegen des schlechten Wetters wollten am Sonntag besonders viele Menschen ins Kino, vor allem in der SCS versammelten sich unzählige Filmliebhaber. Der Ansturm aber überforderte das Personal maßlos, wodurch der gemütliche Abend zum Desaster wurde.

Lesen Sie auch: Behörde soll versagt haben: 14-Jähriger tötet eigene Mutter! Weil der Sohn ständigen Misshandlungen ausgesetzt wurde erstach er seine Mutter „wie ferngesteuert“.

Viele Besucher beschwerten sich über das Chaos auf der Facebook-Seite des Kinobetreibers.

Auf der nächsten Seite seht ihr die humorvolle Reaktion des Kinocenters!