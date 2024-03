Klimabonus noch nicht geholt? So holt ihr euch 220 Euro

Der Klimabonus, eine österreichische Besonderheit, sorgt seit einigen Jahren für eine grüne Geldspritze direkt auf das Konto der Bevölkerung. Doch nicht jeder profitiert gleichermaßen, und einige müssen sogar zur Post marschieren, um ihren Anteil zu erhalten.

Seit einigen Jahren erleben die Österreicher eine willkommene finanzielle Unterstützung in Form des Klimabonus. Ursprünglich mit einer Pauschale von 500 Euro für Erwachsene und der Hälfte für Minderjährige eingeführt, hat sich die Auszahlung mittlerweile regional differenziert. Im vergangenen Jahr brachte der Klimabonus den Österreichern bis zu 220 Euro ein.

Verteilung des Klimabonus

Die Auszahlung des Klimabonus erfolgt in der Regel automatisch auf das Konto der berechtigten Personen. Doch nicht alle Konten erfreuten sich bereits über den grünen Geldregen. Rund 570.000 Personen warten noch auf ihre Auszahlung, die seit dem 8. Februar läuft.

Für diejenigen, die keine aktuelle Kontonummer beim Staat hinterlegt haben, erfolgt die Auszahlung auf dem Postweg. „Der Brief liegt dann drei Monate (also knapp zwei bis drei Wochen) lang bei der Post und kann bis Ende dieser Frist mit einem Lichtbildausweis abgeholt werden“, erklärt das Klimaschutzministerium. Doch was passiert, wenn der Brief nicht abgeholt wird?

verpasster Klimabonus

„Wurde der Brief nicht innerhalb der Frist abgeholt, wird er retourniert. Betroffene Personen können sich über das Kontaktformular an uns wenden und so eine Überweisung auf ein Bankkonto veranlassen“, so die Auskunft des Klimaschutzministeriums. Ein verpasster Postbesuch bedeutet also nicht, dass der Klimabonus verloren geht.

Der Klimabonus ist eine feste Institution in Österreich geworden und wird auch im Jahr 2023 wieder ausgezahlt. Die genauen Konditionen und Auszahlungsmodalitäten werden noch bekannt gegeben. Fest steht: Wer mindestens 183 Tage im Jahr seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat, kann sich auf eine finanzielle Unterstützung freuen.

Der Klimabonus ist mehr als nur eine finanzielle Unterstützung. Er ist ein Zeichen des Staates, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle in der österreichischen Politik spielen. Doch wie bei jeder Auszahlung gibt es auch hier einige Stolpersteine, die es zu beachten gilt.