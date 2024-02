Bekommen alle heuer den Mega-Klimabonus?

Laut Berechnungen des ÖAMTC könnte der Klimabonus in diesem Jahr auf bis zu 300 Euro ansteigen. Während 633.000 Menschen noch auf die Auszahlung des letzten Jahres warten, wird bereits über die mögliche Höhe des Klimabonus für 2024 spekuliert.

Die Gerüchteküche brodelt: Könnte der Klimabonus 2024 für einen wahren Geldregen sorgen? Aktuell erhalten die Bürger, abhängig von ihrer Öffi-Anbindung, zwischen 110 und 220 Euro. Dieses System soll beibehalten werden, allerdings könnten die Beträge laut ÖAMTC-Berechnungen um fast vierzig Prozent steigen. Dies würde bedeuten, dass jeder von uns mindestens 150 Euro erhält, also vierzig Euro mehr als bisher.

Besonders profitieren könnten davon der ländliche Raum und Gemeinden mit schlechter Öffi-Anbindung. Hier winkt laut ÖAMTC ein Mega-Bonus von über 300 Euro, 80 Euro mehr als bisher.

Die Berechnungen des Automobilclubs basieren auf dem CO2-Preis. Der Klimabonus hat zum Ziel, die Einnahmen aus dem CO2-Preis der Bevölkerung zurückzugeben und damit Anreize für klimafreundliches Verhalten zu setzen. Da der CO2-Preis in diesem Jahr um 38 Prozent gestiegen ist, fordert der ÖAMTC, dass auch der Klimabonus in dieser Höhe steigen sollte.

Anpassung an CO2-Preiserhöhung

Unterstützung kommt von der Wifo-Expertin Claudia Kettner. Sie geht davon aus, dass der Klimabonus an die CO2-Preiserhöhung angepasst wird. „Man könne davon ausgehen, dass der Klimabonus an die CO2-Preiserhöhung angepasst werde“, so die Ökonomin im „ORF-Mittagsjournal“. Sie erinnert daran, dass dies bereits im vergangenen Jahr der Fall war: „Damals stieg der CO2-Preis um acht Prozent, der Klimabonus um zehn Prozent“, erklärt Kettner.

Die endgültige Höhe des Klimabonus wird allerdings vom Klimaministerium festgelegt. Bis Juni sollen die Beträge bekannt gegeben werden. Allerdings warnt das Ministerium unter der Leitung von Leonore Gewessler vor allzu hohen Erwartungen. „Der Anstieg des CO2-Preises sei nicht der einzige Faktor“, heißt es im „Ö1 Mittagsjournal“.