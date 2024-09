Klimaschutzministerium schlägt Verwendungszweck für Klimabonus vor

Millionen Österreicher erhalten in Kürze den Klimabonus. Erfahren Sie hier, wer Anspruch darauf hat und wie die Auszahlung erfolgt.

Ab dem 2. September wird der Klimabonus 2024 in Wien ausgezahlt. Die Höhe variiert je nach Bezirkslage und Verkehrsanbindung.

Bis zu 290 Euro - So bekommt ihr jetzt den neuen Klimabonus

Ab Herbst 2024 wird der Klimabonus zum dritten Mal in Folge an die berechtigten Personen in Österreich ausgezahlt.