Klinik Floridsdorf führt neue Krebstherapie ein

Die Thoraxchirurgie der Klinik Floridsdorf setzt neue Maßstäbe in der medizinischen Versorgung, indem sie die innovative HITOC-Methode mit modernster OP-Robotik kombiniert. Diese fortschrittliche Technik ermöglicht präzisere Eingriffe und eine verbesserte Behandlung von Lungenkrebs und anderen thoraxchirurgischen Erkrankungen.

Bösartige Tumore der hinter dem Brustbein sitzenden Thymusdrüse, so genannte Thymome, sind selten, aber meist schwer zu behandeln. Lange verlaufen sie symptomlos und werden aus diesem Grund oft spät erkannt. Auch nach erfolgreichen Operationen kann es leider nach mehreren Jahren zu Metastasen kommen, am häufigsten im Rippenfell. So war es auch bei einer 53-jährigen Patientin der Klinik Floridsdorf. Eine Chemo- und Strahlentherapie hatte sie bereits erhalten. Im konkreten Fall fanden die Experten der Thoraxchirurgie der Klinik Floridsdorf nun eine andere Lösung.

„In einer Kombination aus roboterassistierter Chirurgie und der so genannten HITOC-Methode konnten Tumor und Metastasen entfernt und behandelt werden“, erklärt Abteilungsvorstand Stefan Watzka. Dabei werden zuerst Tumorgewebe oder wie in diesem Fall die Metastasen entfernt und gleich während des Eingriffs mittels HITOC (hypertherme intrathorakale Chemotherapie)-Methode der Brustkorb etwa eine Stunde lang gespült. Das Chemotherapeutikum wird dabei auf 42 Grad erhitzt. Dadurch wird eine mikroskopische Reinigung durchgeführt.

Das Besondere an diesem Eingriff: Er konnte minimalinvasiv, also ohne Öffnung des Brustkorbes stattfinden, da er mit Hilfe des da Vinci-Roboters durchgeführt wurde. Das bedeutet, die Chirurgen stehen dabei nicht mehr am OP-Tisch, sondern bedienen – mit Blick auf den Bildschirm – eine Konsole. „Der Vorteil: Die OP-Roboter haben einen größeren Bewegungsradius als die menschliche Hand und kommen daher an sonst schwer zu erreichende Stellen, also in diesem Fall in jeden Winkel des Rippenfells“, so Watzka. Zudem arbeiten sie präziser, selbst leichtes Zittern der Hände gleicht der Roboter aus. Dadurch wird auch die Länge des Eingriffs verkürzt.

Diese kombinierte Behandlungsmethode kommt in ganz Österreich nur in der Klinik Floridsdorf des Wiener Gesundheitsverbundes standardmäßig zum Einsatz kommt. Anwendbar ist sie künftig bei allen bösartigen Tumoren und Metastasen im Rippenfell, beispielsweise auch bei so genannten Mesotheliomen, die oft durch jahrelange Asbestbelastung ausgelöst werden. Sowohl Überlebensrate als auch Lebensqualität können, je nach Tumorart, mit der neuen Kombination aus Roboter und HITOC-Therapie deutlich gesteigert werden.

1200 OPs durchgeführt

Österreichs größte Thoraxchirurgie in der Klinik Floridsdorf ist spezialisiert auf chirurgische Eingriffe bei Verletzungen, Fehlbildungen oder Tumorerkrankungen im Bereich des Brustraumes. 90 Prozent der Patienten sind Lungenkrebspatienten. Für sie werden laufend neue Verfahren und Therapien zur Behandlung von Lungenkrebs bzw. Metastasen in der Lunge entwickelt. An der Thoraxchirurgie der Klinik Floridsdorf werden jährlich rund 1200 Operationen durchgeführt.

OP-Robotik in der Chirurgie

Ab dem Frühjahr 2023 hat der Wiener Gesundheitsverbund seine Kliniken flächendeckend mit da Vinci-OP-Robotern der neuesten Generation ausgestattet. In der Klinik Floridsdorf kommen sie neben der Thoraxchirurgie auch in der Allgemeinchirurgie sowie in der Gynäkologie zum Einsatz.