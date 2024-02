Knaller: Beliebter Drogeriemarkt schließt alle Filialen!

In einer überraschenden Wendung hat der international bekannte Kosmetikhändler „The Body Shop“ Insolvenz angemeldet. Die Anträge wurden sowohl in Großbritannien, dem Heimatland des Unternehmens, als auch in Deutschland eingereicht. Trotz der Finanzkrise, die das Unternehmen erfasst hat, bleibt das österreichische Geschäft unbeeinflusst.

Die Ursprünge von „The Body Shop“ reichen bis ins Jahr 1976 zurück, als Anita Roddick und ihr Ehemann Gordon das Unternehmen gründeten. Sie waren Pioniere in der Branche und konzentrierten sich auf ethisch produzierte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte. Sie stellten sicher, dass bei der Herstellung ihrer Produkte keine Tierversuche durchgeführt wurden, ein Prinzip, das sie bis heute beibehalten.

Trotz dieser noblen Werte und Prinzipien ist das Unternehmen in massive finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die genauen Ursachen sind noch nicht bekannt, doch es ist klar, dass die Auswirkungen weitreichend sind.

In Großbritannien, wo „The Body Shop“ mehr als 200 Geschäfte betreibt, wurde der Insolvenzantrag bereits am Dienstag gestellt. In Deutschland, wo das Unternehmen 66 Filialen hat und 350 Mitarbeiter beschäftigt, wurde der Antrag am Mittwoch beim Amtsgericht Düsseldorf eingereicht.

Auswirkungen

Die Auswirkungen dieser Insolvenz sind erheblich, insbesondere für die Mitarbeiter in Großbritannien und Deutschland. Doch es gibt auch eine positive Nachricht inmitten dieser Krise: Das österreichische Geschäft von „The Body Shop“ ist von der Insolvenz nicht betroffen, wie eine Anfrage von oe24 ergab.

Die Insolvenz von „The Body Shop“ ist ein schwerer Schlag für die Kosmetikbranche, insbesondere da das Unternehmen als ein Pionier in ethischer Produktion gilt. Es bleibt abzuwarten, wie die Insolvenzverfahren verlaufen und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft des Unternehmens haben wird.