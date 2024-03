Knaller im Viertelfinale: Real Madrid trifft auf Man City

Ein Hauch von Déjà-vu weht durch das Viertelfinale der UEFA Champions League, als die „Königlichen“ von Real Madrid erneut auf die „Skyblues“ von Manchester City treffen. Die Wunden der letzten Saison, als Madrid im Halbfinale gegen City den Kürzeren zog, sind noch frisch. Doch dieses Mal hat die Mannschaft unter der Leitung von Carlo Ancelotti die Chance, das Blatt zu wenden und sich zu revanchieren.

Doch das ist nur ein Teil des dramatischen Fußballtheaters, das uns im Viertelfinale erwartet. Die Fußballgiganten Bayern München und Arsenal London werden sich ebenfalls ein erbittertes Duell liefern. Gleichzeitig kreuzen Borussia Dortmund und Atlético Madrid die Klingen, während Paris Saint-Germain und FC Barcelona ihre Kräfte messen.

(GRAFIK: Kosmo)

Halbfinale steht in den Startlöchern

Die Hinspiele des Viertelfinales sind für den 9. und 10. April angesetzt, während die Rückspiele eine Woche später, am 16. und 17. April, stattfinden werden. Doch wer denkt, dass das Drama hier endet, der irrt sich gewaltig. Das Halbfinale steht bereits in den Startlöchern, wobei der Sieger des Duells zwischen Atlético und Dortmund auf den Sieger des Matches zwischen PSG und Barcelona treffen wird. Parallel dazu wird der Sieger des Spiels zwischen Arsenal und Bayern gegen den Sieger des Spiels zwischen Real und ManCity antreten. Die Hinspiele des Halbfinales sind für den 30. April und 1. Mai angesetzt, die Rückspiele folgen am 7. und 8. Mai.

Und dann, der Höhepunkt der Saison: Das Finale der UEFA Champions League. Dieses findet am 1. Juni im legendären Wembley-Stadion in London statt. Ein Ort, der schon so viele Geschichten geschrieben hat und nun bereit ist, eine neue zu erzählen.