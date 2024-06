Knapp 30 Grad: Jetzt kommt die Sommerhitze

Das bevorstehende Wochenende verspricht sommerliche Temperaturen, doch es sind auch potenziell schadenträchtige Unwetter zu erwarten. Die meteorologische Situation gestaltet sich dynamisch mit der Entwicklung von Schauern und Gewittern, die teilweise kräftig ausfallen können.

Donnerstag: Ab dem Mittag beginnen sich im Bergland erneut Quellwolken zu formen, die rasch zu Schauern und Gewittern anwachsen. Diese Wettersituation erstreckt sich über nahezu das gesamte Land, mit einem besonderen Fokus auf die alpennordseitigen Regionen, wo Gewitter mit erheblichem Schadenspotential drohen. Im Tagesverlauf breitet sich die Gewitterneigung auf den Nordosten aus. Die Windverhältnisse bleiben außerhalb der Gewitterfronten eher schwach. Die Luft erwärmt sich von morgendlichen 10 bis 16 Grad auf Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad.

Freitag – unbeständigen Wetters

Freitag: Die Entwicklung verläuft ähnlich wie am Vortag. Schon am Vormittag schießen Quellwolken im gesamten Bundesgebiet in die Höhe, die vom Bergland ausgehend zu regelmäßigen Gewittern führen. Besonders auf der Alpennordseite ist wieder mit bedeutendem Schadenspotential zu rechnen. Am Nachmittag ist vor allem der Osten von den Unwettern betroffen. Wieder dominieren außerhalb der Gewitterzonen schwache Windverhältnisse. Die Temperaturen variieren in den frühen Stunden von 11 bis 17 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 23 bis 28 Grad.

Samstag – Feuchtigkeit & Unwetter

Samstag: Getragen von einer schwachen west-südwestlichen Höhenströmung, erreichen die feuchten und instabil geschichteten Luftmassen erneut das Land. Lokal bildet sich in den Morgenstunden Nebel, der sich erst im Laufe des Vormittags auflöst. Danach überwiegt zunächst die Sonne, bevor speziell vom westlichen Berg- und Hügelland ausgehend vermehrt Regenschauer und Gewitter entstehen, die auch flache Regionen erfassen können. Abseits der Unwetter bleibt es windstill, mit Winden, die von Süd bis West wehen. Die Temperaturen bewegen sich bei Tagesbeginn zwischen 11 und 18 Grad und erreichen Höchstwerte im gleichen Bereich wie an den Vortagen.

