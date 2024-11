KOSMO EVENT: Održano predavanje o estetskoj medicini

U organizaciji magazina KOSMO, u EGA centru za žene je održano predavanje o prednostima i nedostacima estetske medicine, koje je izazvalo veliko interesovanje dama našeg porekla.

U odnosu na neko davno vreme, odnos žena prema sopstvenoj lepoti se mnogo promenio, pa one danas nastoje da uz pomoć svakodnevne nege, kozmetičkih i medicinskih tretmana uspore starenje. Naročito su medicinski estetski zahvati postali popularni među damama svih generacija jer su njihovi efekti najvidljiviji. To je bila tema predavanja koje nosi naziv „Estetska medicina – dvije strane medalje“ koje je održala bečka lekarka Vesna Budić Spasić.

„Žene uglavnom puno znaju o estetskoj medicini, ali dodatna edukacija može samo da im koristi, kako bi mogle da se lakše odluče za neki od brojnih tretmana. Ja sam puno uložila, a i dalje ulažem u sopstvenu edukaciju jer smatram da samo tako mogu da pacijentkinjama i pacijentima pružim apsolutno sigurnu i odgovarajuću medicinsku uslugu. Estetska medicina je postala veoma popularna, što je razumljivo u savremenom svetu, ali i u toj grani, iako nema zdravstvenih indikacija, treba se strogo pridržavati etičkih normi“, naglasila je na predavanju Dr. Budić Spasić.

Na predavanju je govoreno o materijalima i metodama ulepšavanja i korigovanja nedostataka koje donose najbolje rezultate. Doktorka je istakla da cilj tretmana nije menjanje ličnog opisa, nego osvežavanje lica i umanjivanje tragova starenja. Prisutne dame su s pažnjom sve saslušale, pa su postavljale i brojna pitanja, na koje je lekarka strpljivo odgovarala. Danijela Maksimović, koja je osnovala FB grupu „Balkan Women’s Club“ je bila impresionirana onim što je čula.

„Naša grupa broji preko 23.000 žena, uglavnom našeg porekla i volela bih da im i ubuduće preporučujem različita predavanja u organizaciji magazina KOSMO. Umrežavanje i pomoć ženama je moja misija koju sprovodim kroz FB grupu, a KOSMO to isto čini od svog osnivanja. Ovo predavanje nam je otvorilo mnoge vidike, naučilo nas je o čemu moramo da vodimo računa kad odlučimo da krenemo sa estetskim tretmanima. Iz razgovora sa ženama zaključujem da one zaista rado prihvataju sve što se na tržištu nudi, ali neke ne znaju koje sve opasnosti ih vrebaju. Po meni, to je bio najvažniji deo predavanja“, zaključila je Danijela.

Upravo zbog velikog interesovanja žena, estetskom medicinom su počele da se bave kozmetičarke, a u Beč često dolaze i lekari iz regiona, koji tretmane rade na crno u neodgovarajućim uslovima.

„U Austriji se estetskom medicinom mogu baviti isključivo lekari koji su prošli određenu edukaciju i čija je delatnost iz te oblasti registrovana u Lekarskoj komori. Sve drugo je zakonski nedozvoljeno, a što je najgore, može imati loše posledice po pacijente. Nehigijenski uslovi za rad mogu biti baza za razvijanje infektivnih procesa, upotreba loših ili u EU nedozvoljenih materijala dovodi do problematičnih efekata, a kad u medicinu krenu da zalaze nestručne osobe, rezultati znaju da budu višestruko opasni. Zato žene treba da strogo vode računa kome prepuštaju svoja lica“, podvukla je doktorka Vesna.