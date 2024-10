KOSMO EVENT: Estetska medicina – dvije strane medalje

U svijetu vlada trend održavanja trajne mladosti, ali i ljepote koja se često u velikoj mjeri razlikuje od onoga što nam je dala priroda. Estetska medicina je po tom pitanju u službi žena, samo pod uslovom da se njome bave stručnjaci.

Neinvazivne metode uljepšavanja danas se sve više tretiraju kao higijenski tretmani. To znači da se na ublažavanje bora na licu ili na uvećavanje usana gleda kao na liječenje karijesa na prednjim zubima gornje vilice u stomatološkoj ordinaciji. Napredak estetske medicine donosi i nove kriterijume kad je ljepota lica u pitanju. Nove metode i materijali brzo nalaze put do žena, a pojedine na tretmane odlaze i kad im to nije neophodno, zaboravljajući da cilj ove grane medicine nije promjena ličnog opisa, nego korekcija nepravilnosti i osvježavanje lica.

S obzirom da se ti tretmani plaćaju, a nisu baš jeftini, na tržištu se pojavljuju osobe koje ih sprovode nezakonito. Poslednjih godina u Beču se sve češće na socijalnim mrežama reklamiraju ljekari iz Srbije, koji vikendom gostuju u frizerskim salonima, u kafićima i privatnim stanovima, gdje im na estetske tretmane dolaze naše zemljakinje. One svjesno zatvaraju oči pred opasnostima od infekcija koje ih vrebaju u prostorima, gdje je, prije svega, upitna higijena. Upitna je, takođe, i sterilnost instrumenata za rad. Pacijentkinje jedna drugoj preporučuju „čudesne“ doktore čije nezakonite usluge su možda neznatno jeftinije od legalnih bečkih, ne znajući da im se tokom tretmana može javiti alergijska reakcija, što se ponekad kobno završava. Korisnice tih usluga takođe ne znaju kakvog su kvaliteta materijali koje koriste „gostujući ljekari“, što takođe kasnije može da im se obije o glavu. Primjera radi, nekoj ženi ostaju iskrivljena usta puna kuglica zabranjenog materijala, drugoj se na koži stvore apcesi, a pomenuti doktori nedeljom uveče, sa gomilama na crno zarađenog novca, odlaze iz Austrije.

FOTO: iStock, KOSMO

Još opasnije od nesavjesnih i alavih ljekara su priučene kozmetičarke koje, takođe na crno, glume doktorice i javno reklamiraju svoje usluge na polju estetske medicine. One odgledaju snimke tretmana na YouTube kanalima, na crnom tržištu kupe često zabranjene materijale, obuku bijele mantile i kreću u zločin s predumišljajem. Da, to što one rade zaista se može tretirati kao zločin! Naime, u Austriji medicinsku iglu mogu da koriste samo ljekari i to isključivo oni koji su članovi Austrijske ljekarske komore. Podrazumijeva se da oni moraju da dokažu da su prošli stručno usavršavanje za sprovođenje estetskih tretmana. Šta mogu da dokažu kozmetičarke sa dva dana kursa? Ništa legalno! One samouvjereno zabadaju igle u krvne sudove na licima naivnih žena, izazivajući jezive podlive. Ili, što je još gore, povrijede neki nerv, a posljedica je djelimična ili kompletna paraliza lica. O higijeni i alergijskim reakcijama ne treba ni govoriti jer je sve jasno.

O ovim i drugim, ništa manje važnim temama, treba govoriti u cilju zdravstvenog prosvećivanja. Magazin KOSMO je objavio cijeli niz tekstova, upozoravajući čitateljke na opasnosti. Nažalost, i pored policijskih akcija i privođenja osoba koje svjesno djeluju protiv zdravlja ljudi, glad za novcem je jača od savjesti, pa i dalje mnogi i dalje ordiniraju po bečkim budžacima.

Naša redakcija se veoma zalaže za javnu odgovornost, pa 7. novembra 2024. godine od 18:30 u EGA – Frauenzentrum (Windmühlgasse 26, 1060 Wien) organizuje tribinu pod naslovom „Estetska medicina – dvije strane medalje“. Podršku u realizaciji pruža nam FB grupa „Balkan Women’s Club“, koja okuplja preko 22.000 žena. O metodama i materijalima koji se koriste u estetskoj medicini, o prednostima i opasnostima, kao i o efektima i trajnosti tretmana, govoriće Dr. Vesna Budić Spasić, doktorka iz Beča. Ona će i odgovarati na pitanja prisutnih. S obzirom da je broj mjesta ograničen na 130, neophodno je da se zainteresovane dame prijave na e- mail adresu: office@kosmo.at.