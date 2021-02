KOSMO-Horoskop: Was dieser Monat für dich bereithält!

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3 – 20.4)

Der März kann euch emotional durcheinanderbringen, was dazu führen kann, dass sich euer Verhalten zwischen schüchtern, introvertiert und offen bis offensiv bewegt. Ihr könnt auf die Hilfe eurer Freunde zählen, denn man weiß, dass die Widder gesellig sind und immer und überall Freunde haben.

KOSMO-RAT: Haltet den Ball flach und denkt gut nach, bevor ihr Entscheidungen trefft.

Stier (21.4 – 20.5)

Dieser Monat ist die perfekte Zeit, um an euren Hobbys und Projekten zu arbeiten, bei denen euch der Erfolg sicher ist. Seid in der Arbeit verantwortungsvoll und fleißig. Eure Freunde könnten euch mit etwas, was ihr besonders liebt und schätzt, positiv überraschen.

KOSMO-RAT: Geht vorsichtig mit euren Bankkarten um.

Zwillinge (21.5 – 21.6)

Der laufende Monat bringt euch mehr Energie, als ihr sie im Februar hattet. Ihr investieret diese Energie in eure Karriere, und das kann euch helfen eure, auch eure finanzielle Situation zu verbessern. Ihr solltet euch ein bisschen entspannen und die ersten Frühlingstage genießen.

KOSMO-RAT: Nutzt euren Überschuss an Energie, um an geschäftlichen Projekten zu arbeiten.

