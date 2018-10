KOSMO-Tipp: Autoimport – bester BMW-Preis in Österreich!

Viele Österreicher, die schon mal ein Auto kaufen wollten, kennen das Problem. Nicht jedes Fahrzeug ist sofort verfügbar, oder im Ausland (z.B. Deutschland) gibt es das gleiche Fahrzeug günstiger.

Der Import aus Deutschland oder anderen Ländern ist kompliziert und mehrere hundert Kilometer fahren, nur um von einem vermeintlich guten Angebot enttäuscht zu werden, möchte niemand. Auto-Import verursacht Kosten und kostet Zeit – wer hat davon schon genug?

Ein junges autoverrücktes Unternehmen aus Graz möchte hier Abhilfe schaffen. Auf micardo.com kann man alle gängigen Autoportale auf einmal durchsuchen. Durch die automatisch eingerechnete NoVA ist das Vergleichen einfach und man findet schnell sein Wunschauto zum besten Preis. Auf Wunsch kümmert sich micardo auch um die Kaufabwicklung und stellt den Wagen begutachtet, fertig importiert und anmeldefertig vor die Haustüre.

„Unser Ziel ist es, die weltweit beste Auto Vergleichs- & Kaufplattform zu entwickeln.“ – Stefan Fedl, CEO

Die innovative Autoplattform sollte sich jeder Autokäufer näher anschauen und genau das haben wir gemacht.

Eine Beispielsuche: BMW 318d M-Paket

Für viele Auto-Käufer lief die Suche bisher so ab, dass sie auf verschiedenen Automarktplätzen nach dem Wunschfahrzeug suchen. Hierbei vergehen Stunden. Alternativ telefonieren viele Menschen Händler in der Nähe ab und schauen, ob sie direkt vor Ort kaufen können.

Meistens Fehlanzeige, denn das Wunschauto mit der Wunschausstattung steht oft im Ausland und muss importiert werden. Und hier fängt die Arbeit an! Wie das funktioniert, hat micardo in diesem Artikel ausführlich erklärt. Für Laien machbar, aber sehr mühsam!

Wir wissen allerdings – die Meisten wollen einfach nur ein Auto kaufen und sich nicht mit NoVA, Steuern, Zoll und Co. herumschlagen.

micardo hat ein großes Netzwerk an Gutachtern aufgebaut, hat viel Erfahrung in Sachen Kaufberatung sowie Import und kann so einen Komplettservice anbieten. Man bekommt sozusagen einen Profi-Autoeinkäufer gleich mit an die Hand. Ein gutes Gefühl, und es gibt einem die Sicherheit, dass aus dem Geschäft keine Enttäuschung wird.

Wenn Sie ein Fahrzeug für mehrere Tausend Euro kaufen, ist das goldwert, denn die wenigsten kennen die Tricks der Händler und Privatverkäufer – speziell im Ausland. Hier muss ein unabhängiger Gutachter her, auf dessen Meinung Kunden vertrauen können.

Man findet auf der unabhängigen Vergleichsplattform micardo.com nicht nur das beste Angebot, sondern hat auch gleich die Möglichkeit einen Importservice mit dazu zu buchen.

Gebe ich z.B. in die micardo Suche „BMW 318d“ ein, bekomme ich direkt den Vorschlag zum Fahrzeug und kann mit einem Klick das Fahrzeugmodell auswählen. Das Fahrzeugangebot ist riesig. Es lohnt sich, hier die umfangreichen Suchfilter zu nutzen, um genau das zu finden, was man sich wünscht.

In unserem Beispiel ist das von micardo gefundene Fahrzeug in Deutschland günstiger als ähnliche Fahrzeuge beim Vertragshändler, und das bei besserer Leistung. Das Fahrzeug aus Deutschland hat weniger Kilometer als vergleichbare Fahrzeuge aus Graz oder Wien.

Fast 2000€ lassen sich hier also einsparen. So ist die erste Inspektion schon längst bezahlt. Entscheidet man sich für ein Fahrzeug, geht es folgendermaßen weiter:

1) Anfrage auf der micardo Plattform

Direkt auf micardo.com suchen Sie nach Ihrem Wunschfahrzeug und fragen das Sorglospaket an. Anschließend beginnt das Team von micardo mit der Arbeit. Um das Angebot bereits vorab besser einschätzen zu können, bietet micardo eine sehr nützliche Angebotsbewertung, die den Händler und den Preis automatisch überprüft.

2) Telefoncheck

Da das micardo Team schon mit mehr als 200 Autohändlern zusammengearbeitet hat, können die Auto-Profis nach dem Telefoncheck bereits eine erste Einschätzung zum Auto übermitteln.

3) Fahrzeugüberprüfung vor Ort

Ist der Telefoncheck positiv, überprüft ein unabhängiger, von micardo engagierter, Gutachter vor Ort das Fahrzeug auf technische Mängel, Unfallschäden und sonstige Mängel z.B. erhöhte Lackdichte – ein Zeichen für Nachlackieren nach Reparaturen. Entspricht das Fahrzeug, geben micardo und der Kunde grünes Licht für den Kauf.

4) Abwicklung der Behördenwege

Kauf, Zoll, Steuern, NoVA – alle Behördenwege werden vom micardo Serviceteam erledigt. Als Kunde muss man mit dem Sorglospaket wirklich keinen Finger krümmen und kein Fachbuch lesen.

5) Lieferung des Fahrzeugs

Auf Wunsch wird das Fahrzeug direkt vor Ihre Haustüre geliefert – anmeldefertig. So einfach kann der Auto-Import sein!

Wer Geld beim Autokauf sparen möchte, in Österreich einfach nicht das Richtige findet, nach seltenen Ausstattungen sucht, ein Auto aus dem Ausland importieren will oder Hilfe beim Autokauf benötigt, ist bei micardo.com sehr gut aufgehoben.

Worauf warten Sie noch? Suchen Sie jetzt nach Ihrem Traumwagen und lassen Sie sich überraschen auf micardo.com!