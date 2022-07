KOSMO-Überblick mit Quarantäne-Aus, dem Papst und 280 Kilo Restmüll

KOSMO liefert Ihnen einen kurzen Nachrichtenüberblick, über die wichtigsten Ereignisse von gestern auf heute. Von Politik und Gesellschaft, über Wirtschaft und Umwelt bis hin zum Wetter, hält Sie KOSMO auf dem Laufenden.

Corona-Gipfel über Quarantäne-Pflicht

Der gestrige virtueller Corona-Gipfel, an dem auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) teilnahm, brachte kein eindeutiges Ergebnis. Einem Entwurf nach, sollen die Quarantäne-Regeln für Infizierte ab August fallen. Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), sieht den Entwurf der Bundesregierung als „Schritt in die falsche Richtung“. Man solle sich lieber auf den Herbst vorbereiten. Ludwig lässt außerdem noch anmerken, dass Unternehmen selbst die Kosten tragen müssen, falls eine Corona-Erkrankung bald zu einem gewöhnlichen Grund für den Krankenstand zählt.

Papst bittet um Vergebung

Papst Franziskus bat, bei einem Besuch in Kanada, die indigenen Ureinwohner um Vergebung, für „das Böse, das so viele Christen den indigenen Menschen angetan haben„. Dadurch würde er Schmerz und Reue empfinden. Außerdem forderte er eine Untersuchung der Internatsschulen, die ihren Ursprung in den „Projekten der kulturellen Zerstörung und der erzwungenen Assimilierung“ der Ureinwohner haben.

Wiener verursachen 280 Kilogramm Restmüll

Und das pro Person und Jahr, wohlgemerkt! Also nochmal: jeder Wiener erzeugt jährlich etwa 280 Kilogramm Restmüll. Damit ist Wien mit Abstand das Bundesland, dass am meisten Müll produziert. Vergleichsweise liegt das Gewicht des Restmülls eines durchschnittlichen Vorarlbergers bei etwa 72 Kilogramm. Jedoch liegt Vorarlberg im Vergleich auf Platz Eins und kann mit der geringsten Menge an Müll aufwarten.

Anti-Teuerungs-Paket im NÖ-Landtag

Der niederösterreichische Landtag beschloss in einer Sondersitzung am Montag ein Anti-Teuerungs-Paket. Damit soll der Inflation entgegengewirkt werden. Hierzu soll ein Strompreisrabattgesetz entworfen werden und ein Heizkostenzuschusses von 300 Euro ausbezahlt werden. Ebenso sollen Pendler unterstützt werden.

Erneuter Angriff der Russen

Ukrainischen Angaben zufolge hätten russische Truppen erneut Angriffe in der Schwarzmeerregion durchgeführt. Heute Morgen soll eine Rakete in der Region um Odessa eingeschlagen haben. „Ein massiver Raketenangriff auf den Süden der Ukraine wurde aus Richtung des Schwarzen Meeres und unter Einsatz der Luftwaffe gestartet„, sagt der Bürgermeister der Stadt Mykolajiw.