KOSMO verlost 10×2 Karten für das Konzert von Ceca, Anastasija, Djani, Tea und Breskvica

Nach der Corona-Pause kommt die serbische Folkdiva Svetlana Ceca Raznatovic endlich wieder nach Österreich. Am 5. November heizt sie mit coolen Acts ihren Fans in der Pyramide Vösendorf ein.

Für die Fans guter Balkanmusik auf jeden Fall das Konzert des Jahres. Jetzt kann man endlich wieder ein musikalisches Spektakel in seinem kompletten Ausmaß genießen. Neben dem Hauptact Svetlana Ceca Raznatovic treten auch Anastasija, Djani, Breskvica und Tea Tairovic auf.

Dass dies eine der größten und meistbesuchten musikalischen Veranstaltungen für die Balkan-Community in Österreich ist, zeigt sich dadurch, dass sie in einer der größten Locations stattfindet, in der etwa 4.000 Menschen Platz finden. Auch diesen November wird kein Turobofolk-Fan die einzigartige Gelegenheit, das 10-jährige Spektakel live zu genießen und die Superstars hautnah zu erleben.

HARD FACTS

Wann? 05.11.2022

Wo? Pyramide Vösendorf

Verkaufsstellen

Restaurant Captain Erdbergstrasse 90, 1030 Wien

Restaurant Semendria Koppstrasse 62, 1160 Wien

Eissalon La sette de Fontaine, Siebenbrunnenplatz 6, 1050 Wien

Cafe Calypso Brunnerfeldstrasse 65, 2380 Perchtolsdorf

Restaurant Rivijera Stadiongasse 5 1010 Wien

Balkan Burek Klosterneuburgerstrasse 111, 1200 Wien

Baron’s Lugner City Gablenzgasse 11 1150 Wien

Kartenpreise: Studenten € 30,- Stehplatz € 35,- Fan Pit € 50,- Sitzplatz € 75,- VIP € 120,-

Lounge auf Anfrage Info-Telefon: +43 664 3931581

Gewinne Tickets für das Konzert von Svetlana Ceca Raznatovic, Anastasija, Djani, Tea Tairovic und Breskvica am 5. November 2022 in der Pyramide Vösendorf. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: