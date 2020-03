Das Bühnenstück „Žanka“ unter der Regie von Milica Kralj mit Jelica Sretenović in der Titelrolle ist eine Hommage an eine unserer größten Schauspielerinnen, Žanka Stokić, eine Schauspielerin, die ihr ganzes Schaffen der humanen Mission des Theaters gewidmet hat. Am 15. März ist es soweit!



Žanka ist dem Publikum, das sie verehrte, für ihre berühmten schauspielerischen Leistungen, aber auch für ihre Lebensgeschichte in Erinnerung, die von einem tragischen Unverständnis der Regierung geprägt war, die 1944 in Serbien an die Macht kam.

Im Alptraum der Nacht vor ihrem Tode lässt die große Schauspielerin Žanka Stokić ihr leidvolles und ruhmreiches künstlerisches und dramatisches Leben Revue passieren. Drei Schauspieler (darunter auch die Figur des Nušić) beleuchten in dem Drama von Miodrag Ilić die traumatische historische Epoche, in deren Zentrum die Frage der moralischen Schuld des Künstlers steht. Wie sehr war Žanka Stokić tatsächlich daran schuld, dass sie ihr glänzendes schauspielerisches Können im Zweiten Weltkrieg in den Dienst des Besatzungsregimes stellte?

War sie dazu gezwungen oder konnte sie sich dem ureigenen Drang des Unterhaltungskünstlers, auf der Bühne zu stehen, einfach nicht widersetzen? Stellte sie sich bewusst gegen den Volksbefreiungskampf und gegen die Alliierten, oder nahm sie als apolitisches Wesen, als Bohemien, im Theater komische Rollen an, um das allgegenwärtige Leid des Volkes zu mildern und sein kriegsbedingtes Leiden durch Lachen und Unterhaltung zurückzudrängen?

Žankas Fall bestätigt die Tatsache, dass „nur ein Künstler, der für die Gesellschaft ungefährlich ist“, für die Machthaber verständlich und akzeptabel ist, aber er negiert auch die Möglichkeit einer einfachen Antwort auf die ewige Frage: Dürfen Künstler das Volk in schweren Zeiten unterhalten, haben sie überhaupt das Recht aufzutreten? Žanka spielt, um zu leben, denn das Spielen ist für den Schauspieler eine Frage des Überlebens.

Živana Žanka Stokić, die große Žanka, wurde einerseits zu einem Symbol großartigen Talents und Engagements in der Schauspielkunst, andererseits aber auch zum Symbol des Leidens eines Künstlers unter den Unbilden von Politik und Geschichte.

„Ereignisse können Regime verändern, Krisen können ausbrechen und Regierungen gestürzt werden; Sie kann eine Krise nicht berühren, Sie bleiben Ministerin, die einzige Ministerin, die ewige Ministerin“, schrieb Branislav Nušić an die Schauspielerin Žanka Stokić anlässlich des Jubiläums der 100. Vorstellung der „Gospođa ministarka“.

Žanka war nicht nur großartig, sondern auch die Hoffnung Tausender Zuschauer jener Zeit.

