Miloš Avramović’s neuer Actionthriller „Južni vetar“ (Südwind) feiert seine Österreich-Premiere am Feitag, den 9. November um 20:00 Uhr in der UCI Kinowelt Millenium City. KOSMO verlost Tickets an euch!



Der Premiere werden die Darsteller Srđan Žika Todorović, Miloš Timotijević, Miodrag Radonjić und der Regisseur des Films, Miloš Avramović sowie weitere Mitwirkende des Films, beiwohnen. Der Film wird auch in Cineplexx Kinos in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Villach gezeigt. Die Premiere in den oben genannten Städten findet am 11. November um 18:00 Uhr ohne der Filmcrew statt.

Die Handlung des Films dreht sich um Petar Maraš (Miloš Biković), einem Mitglied der Belgrader Automafia. In seinem Leben läuft alles auf Hochtouren. Er zieht mit seiner langjährigen Freundin Sofija zusammen. Im Clan, bei dem er Mitglied ist und welcher von „Car“ geleitet wird, funktioniert die Arbeit reibungslos und es gibt Geld für alle. Die Polizei macht keine Probleme. Eines Tages ändert sich alles, nachdem Maraš einem brutalen Drogenclan in die Quere kommt.

Neben dem Hauptdarsteller Miloš Biković wirken außerdem der junge Schauspieler Miodrag Radonjić sowie die bekanntesten Schauspieler der früheren Generationen – Dragan Bjelogrlić, Nebojša Glogovac, Miloš Timotijević, Srđan Todorović, Bogdan Diklić und Aleksandar Berček mit. Für den im letzten Jahr verstorbenen Nebojša Glogovac war es die letzte filmische Rolle.

Der Film „JUŽNI VETAR“ begeisterte das Publikum bei der 53. Ausgabe des serbischen Filmfestivals „Filmski susreti“ in Niš, wo er vier Preise gewonnen hat.

Die Eintrittskarten sind ab sofort an den Kinokassen sowie Online auf den jeweiligen Kinowebseiten erhältlich.

Den offiziellen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

