In Al Dinos mitreißendem Konzert erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Emotionen und Musik. Seien Sie am 28. September 2024 um 20:00 Uhr im VHS Rudolfsheim Fünfhaus, Wien dabei – KOSMO verlost 3×2 Tickets!

Erleben Sie den magischen Klang von Al Dino live in Wien! Am 28. September 2024 betritt der gefeierte bosnische Musiker die Bühne im VHS Rudolfsheim Fünfhaus. Ab 20:00 Uhr wird er mit seinen bekanntesten Hits und tiefgründigen Balladen das Publikum begeistern. Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Nacht voller Emotionen und musikalischer Höhepunkte.

Al Dino, bekannt für seine einzigartige Mischung aus traditioneller bosnischer Musik, Turbofolk, Jazz und Pop, bringt seine unverwechselbare Stimme und Energie nach Wien. Seine Auftritte sind nicht nur musikalische Events, sondern auch emotionale Erlebnisse, die das Herz berühren. Lassen Sie sich von seinem Charme und seiner Leidenschaft mitreißen und genießen Sie einen Abend voller Musik, der in Erinnerung bleiben wird.

KOSMO verlost 3×2 Tickets für dieses besondere Konzert. Nutzen Sie die Gelegenheit, Al Dino live zu erleben, und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen und Teilnahmebedingungen. Wir wünschen Ihnen viel Glück und freuen uns, Sie bei diesem einmaligen Event begrüßen zu dürfen!

HARD FACTS

Datum: 28. September 2024

Ort: VHS Veranstaltungszentrum Rudolfsheim-Fünfhaus, Wien

Adresse: Schwendergasse 41, 1150 Wien

Beginn: 20:00 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2 Tickets für das Konzert von Al Dino am 28.09.2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.

Falls Du kein Glück hast…

…hast Du trotzdem Glück. Denn Du kannst Dir die Tickets für das Al Dino Konzert am 28.09.2024 auch selber kaufen.

Ticketpreis: 47,66 Euro

Verkaufsstelle: Eventjet

Wichtiger Hinweis: Freie Platzwahl bei Veranstaltungsbeginn!