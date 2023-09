KOSMO verlost Tickets für “Rok trajanja” und „The Balkan Brain“

„Rok trajanja“ und „The Balkan Brain“, eine Stand-up-Comedy von Pedja Bajovic, eines Comedian vom Balkan, hat ihren Weg zum Publikum gefunden. Pedja war der erste Komiker, der über die Amazon-Plattform von Millionen Menschen gesehen werden konnte und damit Geschichte schrieb. KOSMO verlost jeweils 3×2 Tickets für die Events. Viel Glück!

Pedja Bajovic beschenkt am 28. September und am 29. September das österreichische Publikum mit einem unvergesslichen Abend voller Comedy. Er hat bereits in vielen serbischen, bosnischen, kroatischen und europäischen Städten große Erfolge gefeiert. Der Komiker präsentiert den Balkan auf eine hervorragende Art und Weise.

HARD FACTS

„The Balkan Brain“

Wann? Donnerstag, 28. September, 20.30 Uhr (auf Englisch)

Wo? Shebeen International, Lerchenfelder Str. 45, 1070 Wien

“Rok trajanja”

Wann? Freitag, 29. September, 20.30 Uhr (auf BKS)

Wo? Shebeen International, Lerchenfelder Str. 45, 1070 Wien

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für für “Rok trajanja” und „The Balkan Brain“ am 28. September und 29.September 2023 im Shebeen International. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: