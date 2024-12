„Krankheit X“ erreicht Italien: Erste Person mit Symptomen eingeliefert

Ein Italiener wird gerade auf die „Krankheit X“ untersucht, nachdem er im Krankenhaus war. In Kongo forschen Gesundheitsbehörden intensiv nach der Ursache der Erkrankung.

In der toskanischen Stadt Lucca wurde ein Patient nach einem Aufenthalt im Krankenhaus vom 22. November bis zum 3. Dezember wieder entlassen, so italienische Medienberichte. Es besteht die Möglichkeit, dass er an der mysteriösen „Krankheit X“ erkrankt ist, die sich kürzlich im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo bemerkbar gemacht hat.

Intensive Untersuchungen durch das Oberste Gesundheitsinstitut

Das Krankenhaus in Lucca hat das Oberste Gesundheitsinstitut (ISS) in Rom über den Fall informiert. Derzeit werden die entnommenen Proben des Patienten auf die potenzielle Anwesenheit von „Krankheit X“ untersucht. Angesichts der zunehmenden Fallzahlen und der zahlreichen ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit dieser Krankheit hat die Gesundheitsorganisation Action Plus die Öffentlichkeit aufgerufen, nicht in Panik zu geraten.

Lesen Sie auch: WHO alarmiert: Unbekannte Krankheit tötet 143 Menschen Bereits 143 Menschen sind seit Oktober an einer mysteriösen Krankheit gestorben. Die Symptome ähneln einer Grippe.

VIRUSKRANKHEIT: Ganz Österreich zu Risikogebiet erklärt! Österreich reagiert auf einen schwerwiegenden Ausbruch und stuft das gesamte Land als Hochrisikogebiet ein.

Neuartige Krankheiten durch eingeschleppte Zecken in Österreich Die gefährliche Riesenzecke Hyalomma marginatum könnte durch Klimawandel und milde Winter in Österreich heimisch werden.

Bemühungen zur Aufklärung in Kongo

In der betroffenen Provinz Kwango in der Demokratischen Republik Kongo arbeiten lokale Gesundheitsbehörden eng mit entsandten Experten zusammen, um die Ursachen dieser Symptome zu erforschen. Jude Tshangata, Koordinator der zivilgesellschaftlichen Organisation, äußerte: „Wir setzen alles daran, die wahre Natur dieser Krankheit zu ergründen.“