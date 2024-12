18-Jähriger versteckt illegale Pyrotechnik und Waffen in Mamas Keller

Die Wiener Polizei stellte bei Kontrollen in Brigittenau und Floridsdorf illegale Pyrotechnik und Waffen sicher. Mehrere Personen, darunter ein 18-Jähriger und Jugendliche, wurden angezeigt.

Die Wiener Polizei stellte an diesem Wochenende bei verstärkten Kontrollen bedeutende Mengen an illegalen pyrotechnischen Gegenständen sicher. Außerdem sicherten die Beamten auch verbotene Waffen.

Bedeutende Funde in Brigittenau

Am 6. Dezember entdeckten Polizeibeamte im Keller eines Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau eine erhebliche Menge an verbotenen pyrotechnischen Artikeln. Insgesamt 886 Stück der Kategorien F3 und F4, ausgestattet mit verbotenen Blitzknallsätzen, wurden entdeckt. Aufgrund der hohen Explosionsgefahr war die Expertise des sprengstoffkundigen Sonderdienstes der Wiener Polizei nötig, um den sicheren Abtransport der Funde zu gewährleisten. Der 18-jährige Sohn der Wohnungsmieterin bewahrte diese Gegenstände ohne das Wissen seiner Mutter auf und muss sich nun einer Anzeige stellen.

Kontrollen in Floridsdorf

Die Kontrollmaßnahmen setzten sich am folgenden Tag in Wien-Floridsdorf fort. Die Polizei konnte mehrere Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren ausfindig machen, die 103 weitere illegale pyrotechnische Produkte der erwähnten Klassen F3 und F4 mit sich führten. Zusätzlich wurden zwei Schlagringe und ein Springmesser sichergestellt. Auch diese jungen Personen wurden gemäß dem Pyrotechnikgesetz und dem Waffengesetz zur Anzeige gebracht.

Quelle: LPD Wien