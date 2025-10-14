Krebsverdacht bei Clever-Popcorn: Sofort prüfen, ob Sie diese Chargen haben

Gesundheitsrisiko durch Chemikalien: Clever-Popcorn für die Mikrowelle wird zurückgerufen. Zwei Chargen sind von bedenklichen Substanzen betroffen.

Bei einer Qualitätskontrolle wurden im Verpackungsmaterial des Produkts „Clever Popcorn Gesalzen für die Mikrowelle 3x100G“ möglicherweise Spuren von Vorläuferverbindungen der Stoffe PFOA (Perfluoroctansäure) und PFDA (Perfluordecansäure) entdeckt. Da diese Substanzen als potenziell gesundheitsgefährdend eingestuft werden und die vollständige Unbedenklichkeit nicht garantiert werden kann, wird vom Verzehr des Produkts abgeraten.

⇢ Gift-Verdacht: Dieses Clever-Produkt wird zurückgerufen!



Betroffene Chargen

Der Rückruf betrifft ausschließlich die Charge 102 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.04.2026 sowie die Charge L135 mit Mindesthaltbarkeitsdatum 14.05.2026. Die betroffenen Artikel wurden bereits aus den Verkaufsregalen entfernt.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die das entsprechende Popcorn bereits gekauft haben, können es in jeder Filiale zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückerstattung nicht erforderlich.

Kundenservice-Kontakt

Bei Fragen steht der BILLA Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 828 700 (Montag bis Freitag von 07:15 bis 19:30 Uhr, Samstag von 07:15 bis 18:00 Uhr) oder per E-Mail an kundenservice@billa.at zur Verfügung.

Der Hersteller Popz Europe KFT bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Aus der Mitteilung geht nicht hervor, dass das Gesundheitsrisiko durch Produzent, Fertiger, Importeur oder Händler verursacht wurde.