Krise: Primark muss seine Filialen schließen!

Primark sieht sich derzeit mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert, was dazu führt, dass bestimmte Standorte für Kunden in Zukunft nicht mehr verfügbar sein werden.

In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage stecken viele Unternehmen in einer Krise, darunter auch die Modekette Primark. Vor wenigen Monaten wurden bereits einige Standorte geschlossen, und nun sollen weitere Filialen diesem Beispiel folgen.

Besonders in Deutschland sieht sich Primark mit finanziellen Einbußen konfrontiert. „Wir werden demnächst im Bundesanzeiger die Deutschland-Zahlen für unser Geschäftsjahr 2021/22 per Ende September veröffentlichen. Ich kann Ihnen vorab verraten, dass dort unter dem Strich bei einem Netto-Umsatz von 627,8 Mio. Euro ein Verlust von rund 50 Mio. Euro steht. Auch im Vorjahr gab es bereits Verluste“; so die Deutschland-Chefin Christiane Wiggers-Voellm.

Neuausrichtung geplant

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen plant Primark die Schließung von insgesamt drei Filialen. Der Primark-Shop in Gelsenkirchen hat bereits das Schließungsverfahren durchlaufen. Im kommenden Jahr werden auch die Filialen in Krefeld und Kaiserslautern ihre Türen für Kunden schließen müssen. Trotz dieser Maßnahmen beabsichtigt Primark nicht, sich vollständig vom deutschen Markt zurückzuziehen.

Primark plant stattdessen eine Umstrukturierung und Neuausrichtung. Vorübergehend wird die Anzahl der Primark-Standorte hierzulande auf 27 reduziert. Es besteht jedoch die Absicht, möglicherweise in Zukunft neue Filialen zu eröffnen. „Es gibt 84 Millionen Deutsche, und wir bieten ein sehr attraktives Sortiment. Einige unserer Kunden müssen immer noch weite Strecken zurücklegen, um bei uns einzukaufen. Zudem erhalten wir über Social Media kontinuierlich Anfragen von Kunden, die sich wünschen, dass wir uns in ihrer Nähe ansiedeln“, so Wiggers-Voellm. Folglich besteht für Primark-Kunden die Aussicht, dass sich die Lage wieder verbessern wird.