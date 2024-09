Krisengipfel mit Nehammer – Tausende Häuser überflutet (FOTOS+VIDEOS)

Österreich kämpft derzeit mit massiven Hochwasserproblemen, die zahlreiche Gemeinden in ihren Grundfesten erschüttern. Tausende Häuser stehen bereits unter Wasser, und das Ende der Krise ist noch nicht in Sicht.

Die Marktgemeinde St. Martin im Bezirk Gmünd, insbesondere der Ortsteil Roßruck, steht exemplarisch für die verheerenden Auswirkungen der Unwetter und des Hochwassers. Meterhoch steht das Wasser in den Häusern, und errichtete Barrikaden aus Sandsäcken wurden von den Wassermassen einfach weggespült. Entspannung ist nicht in Reichweite. Laut Wetterexperten wird der Höhepunkt des Hochwassers erst in der Nacht auf Sonntag erwartet.

Stellungnahme des Bundeskanzlers

„Nahezu alle Bundesländer sind von den heftigen Regenfällen und Schneefällen der vergangenen Tage betroffen,“ berichtet Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Besonders in Niederösterreich spitzt sich die Lage weiter zu: „Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht, und die kommenden Tage werden für die betroffene Bevölkerung und die Einsatzkräfte noch äußerst schwierig und herausfordernd sein. Feuerwehren, Zivilschutz, Polizei und Bundesheer sind in höchster Alarmbereitschaft, um überall dort zu helfen, wo ihre Unterstützung dringend benötigt wird.“

Bundeskanzler Nehammer sprach auch die unermüdliche Arbeit der Einsatzkräfte an: „Mein aufrichtiger Dank gilt allen Einsatzkräften sowie den Verantwortlichen für das Krisenmanagement in den Ländern und Gemeinden. Die Situation wird mit größter Professionalität und hoher Expertise beurteilt und bewältigt. Wir können uns auf das Engagement und die Kompetenz aller Beteiligten voll und ganz verlassen.“

Hochwasser bedroht auch Wien

Die starken Regenfälle haben auch in Wien Hochwassergefahr verursacht. Die dortigen Hochwasserschutzmaßnahmen, insbesondere die Donauinsel und die Neue Donau, sind jedoch bestens vorbereitet. Die Hochwasserzentrale der Magistratsabteilung 45 (MA 45) ist seit Samstag rund um die Uhr besetzt. Insgesamt ist das Dammsystem in und um Wien für eine Durchlaufkapazität von bis zu 14.000 Kubikmetern Wasser pro Sekunde ausgelegt.