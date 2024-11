Kristina (27) hat 22 Kinder – der Vater sitzt im Gefängnis (VIDEO)

Kristina Ozturk, eine 27-Jährige aus Georgien, lebt mit 22 Kindern. Was diese Familie besonders macht, ist die Tatsache, dass nur die älteste Tochter, Victoria, von Kristina selbst geboren wurde.

Die anderen 21 Kinder – Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman, Alparslan und Olivia – erblickten durch den Einsatz von Leihmüttern das Licht der Welt. Im Zeitraum zwischen März 2020 und Juli 2021 investierten Kristina und ihr Ehemann, der Geschäftsmann Galip Ozturk, 160.000 Euro, um ihren Traum von einer Großfamilie zu verwirklichen.

Die Entstehung eines Traums

Kristina äußerte ihren Wunsch nach einer großen Familie bereits in ihrer Kindheit, ein Traum, den sie mit ihrem Mann Galip teilt. Das Paar traf sich in Georgien, wo Kristina ihre erste Auslandsreise unternahm. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits Mutter von Victoria. Mit Unterstützung einer Kinderwunschklinik konnten sie ihren Traum von einer Großfamilie in kürzester Zeit Wirklichkeit werden lassen. Die Klinik begleitete den Prozess mit großem Interesse und half, die Familie wachsen zu lassen. Die beiden sind die biologischen Eltern aller Kinder, geboren wurden sie durch Leihmütter.

Herausforderungen

Das Management eines so großen Haushalts erfordert erhebliche organisatorische Anstrengungen. Kristina wird von 16 Kindermädchen unterstützt, deren Jahresgehälter sich auf etwa 115.000 Euro belaufen. Trotz dieser Hilfe betont Kristina, dass sie viele Aufgaben weiterhin selbst übernimmt: „Jeder Tag ist anders, von der Personalplanung bis zum Einkauf für meine Familie. Eines kann ich Ihnen sagen: Meine Tage werden nie langweilig.“

Weitere Kinder nach der Haft

Die aktuelle Situation der Familie wird durch die Abwesenheit von Ehemann Galip erschwert, der eine achtjährige Haftstrafe wegen des illegalen Handels und Besitzes von Drogen verbüßt. Dennoch hat Kristina ambitionierte Pläne für die Zukunft: Sie strebt an, ihre Familie auf insgesamt 105 Kinder zu erweitern, sobald Galip seine Strafe abgesessen hat.

Das Leben von Kristina Ozturk und ihrer Familie zieht weiterhin weltweite Aufmerksamkeit auf sich und wird sicherlich noch viele Wendungen bereithalten. Zwischen den organisatorischen Herausforderungen und den ambitionierten Zukunftsplänen bleibt die Geschichte dieser außergewöhnlichen Familie spannend.