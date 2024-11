Überholmanöver eskaliert: Faustschläge durchs Autofenster

Am Donnerstagabend ereignete sich in Wien-Liesing ein Vorfall im Straßenverkehr, der in eine gewaltsame Auseinandersetzung mündete. Ein 50-jähriger Mann erstattete Anzeige bei der Polizei und berichtete von einem Verkehrskonflikt, der außer Kontrolle geriet.

Spurwechsel verweigert

Nach Angaben des Anzeigeerstatters versuchte ein anderes Fahrzeug, sich vor seinem Fahrzeug einzuordnen. Da er dies nicht zuließ, hielt der unbekannte Fahrer an, stieg aus und näherte sich dem Auto des Mannes. Durch das geöffnete Fenster schlug er dem 50-Jährigen mehrmals ins Gesicht und bedrohte ihn. Der Angreifer beschädigte zudem das Fahrzeug, ehe er flüchtete.

Ermittlungen laufen

Der Anzeigeerstatter erlitt bei dem Übergriff Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den unbekannten Fahrer zu identifizieren. Weitere Erkenntnisse oder Zeugenaussagen sind bislang nicht bekannt.