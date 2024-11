Zehn Neugeborene sterben bei Feuer in Krankenhaus

In einem erschütternden Vorfall sind bei einem Feuer am Freitagabend in einem Krankenhaus in Jhansi, im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh, mindestens zehn Neugeborene ums Leben gekommen.

Mangelnde Sicherheitsstandards

Behördenberichten zufolge brach das Feuer gegen 22.30 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) auf der Neugeborenenstation der Klinik aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich insgesamt 54 Neugeborene auf der Station. Nach Informationen des Senders NDTV schweben weitere 16 Säuglinge, die verletzt wurden, in Lebensgefahr. Lokale Medien heben hervor, dass die oft unzureichenden Sicherheitsstandards in öffentlichen Gebäuden in Indien häufig zu solch tragischen Vorfällen führen. Es fehlen oft Fluchtwege und funktionierende Feuerlöscher.

Ein Vertreter der Regierung von Uttar Pradesh äußerte sich zu dem traurigen Verlust: „Zehn Säuglinge sind leider gestorben. Sieben Leichen sind identifiziert. Drei Leichen wurden bislang nicht identifiziert.“

Reaktionen und Forderungen

Der indische Premierminister Narendra Modi sprach über den Vorfall auf dem sozialen Netzwerk X von einer „herzzerreißenden“ Tragödie und drückte den Hinterbliebenen sein tiefes Beileid aus. „Mein tiefes Beileid an diejenigen, die ihre unschuldigen Kinder verloren haben“, sagte Modi. „Ich bete zu Gott, dass er ihnen die Kraft gibt, diesen immensen Verlust zu ertragen.“

Solch schreckliche Unglücke werfen ein Licht darauf, dass dringende Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheits- und Brandschutzvorkehrungen in indischen Gesundheitseinrichtungen erforderlich sind. Im Jahr 2019 kamen bei einem ähnlichen Vorfall im westindischen Bundesstaat Maharashtra ebenfalls zehn Neugeborene aufgrund eines Feuers ums Leben.