Kroate prügelt seine Freundin krankenhausreif

Ein 26-jähriger Kroate soll seine Partnerin in Spittal an der Drau bedroht haben. Ein Messer und Gewalt stehen im Raum.

Ein 26-jähriger Mann aus Kroatien steht unter Verdacht, seine 20-jährige Partnerin in ihrer gemeinsamen Wohnung in Spittal an der Drau bedroht zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag um 15:30 Uhr. Ihm wird vorgeworfen, die Frau mit einem Messer, das eine Länge von 30 Zentimetern aufweist, eingeschüchtert sowie körperlich misshandelt zu haben, indem er sie würgte, trat und schlug.

Mögliche Hintergründe

Als mögliche Hintergründe für die Tat werden finanzielle Probleme und Eifersucht vermutet. Die junge Frau suchte eigenständig das Krankenhaus in Spittal an der Drau auf, wo sie ambulant behandelt wurde. Gegen den Verdächtigen wurde ein Verbot erlassen, sich der Frau zu nähern oder die Wohnung zu betreten, und er wird strafrechtlich verfolgt.

Bisher hat der Mann die Anschuldigungen nicht eingeräumt.