Kroatien kritisiert Medien in Österreich und Deutschland: „Alles nur Panikmache!“

„Alles nur Panikmache“, meint der Kroatische Tourismusverband zu den aktuellen Medienberichten über den Anstieg der Corona-Fälle im Küstenland.

Für die deutsche Redaktion von RT kommentierte der Direktor des kroatischen Tourismusverbands Kristjan Staničić die Medienberichte in Österreich, Deutschland und der Schweiz sehr kritisch. „Wir sind weiterhin eine sichere Tourismusdestination“, beruhigt Staničić. „Wir haben denjenigen deutschsprachigen Medien, die durch ihre Berichterstattung viele Reisewillige abgeschreckt haben, entsprechende Informationen mit weiteren Daten zukommen lassen“, gab er bekannt.

Aufklärungsanzeigen

Nun startet der Tourismusverband auch in die Gegen-Offensive: So schaltete man beispielsweise im Münchner Merkur eine Anzeige, in der man über die Situation im Urlaubsland informieren will. In dieser weist man darauf hin, dass trotz der bestätigten Fallzahlen Kroatien weiterhin zu den Ländern gehört, die die niedrigsten COVID-19-Erkrankungen pro Million Einwohnern in Europa haben.