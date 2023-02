Kroatien: Mann misshandelte und vergewaltigte Frau vor dem Kind

Gegen einen 33-jährigen Mann aus Split (Kroatien) wurde vom Untersuchungsrichter des Bezirksgerichts Split eine einmonatige Untersuchungshaft verhängt. Gegen den Mann wird wegen Vergewaltigung seiner drei Jahre älteren Ehefrau ermittelt, berichtet “Slobodna Dalmacija”.

Der Verdächtige soll am 15. Februar die Wohnung der Frau gegen ihren Willen betreten haben sowie die Frau körperlich angegriffen, ihr Haare ausgerissen und sie geschlagen haben, um sie danach zu vergewaltigen. Die Frau wohnt in der betreffenden Wohnung in Split mit dem gemeinsamen Kind.

➤ Für die Straftaten, für die der Mann beschuldigt wird, drohen drei bis fünfzehn Jahre Haft.

Die Untersuchungshaft wurde wegen der Gefahr der Beeinflussung des Opfers und des Zeugen bzw. des Kindes, welches bei der brutalen Tat des Vaters zusehen musste, auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Untersuchungsrichter verhängt.