Kroatien steigt ins Finale auf – Kampf um Gold gegen Serbien

In einem äußerst spannenden Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Paris hat die kroatische Männer-Wasserballnationalmannschaft einen 9:8-Sieg gegen Ungarn errungen.

In einem Spiel, das von Anfang an ausgeglichen war (3:3 im ersten Viertel), gelang es Kroatien, dank der hervorragenden Leistung von Loren Fatovic, der insgesamt fünf Tore erzielte, in der zweiten Hälfte des Spiels einen entscheidenden Vorsprung zu erlangen.

Teamkommandant und außergewöhnlicher Kapitän

Als wahrer Anführer der Mannschaft zeigte Kapitän Marko Bijac eine herausragende Leistung im Tor und sammelte zehn Paraden. Dank seiner Vorstellung sicherte sich Kroatien den Einzug ins Finale, in dem sie am Sonntag um 14 Uhr gegen Serbien antreten werden.

Eine Leistung, die eine Medaille verdient

Mit diesem Sieg haben die kroatischen Wasserballer Kroatien die siebte Medaille bei den Spielen in Paris gesichert. Neben den Goldmedaillen von Barbara Matic im Judo, den Sinkovic-Brüdern im Rudern, der Silbermedaille von Donna Vekic im Tennis sowie den Bronzemedaillen von Miran Maricic im Schießen, Sandra Elkasevic in der Leichtathletik und Lena Stojkovic im Taekwondo, steigerten die Wasserballer den sportlichen Erfolg Kroatiens bei diesen Spielen weiter.

Historische Erfolge und Rivalität mit den Ungarn

Für die kroatische Wasserball-Nationalmannschaft ist dies die vierte Medaille bei den Olympischen Spielen, nach Silber in Atlanta 1996, Gold in London 2012 und Silber in Rio 2016. Bei den bisherigen olympischen Wettkämpfen trafen Kroatien und Ungarn dreimal aufeinander, wobei Kroatien einmal siegte und zweimal verlor, einschließlich der letzten Niederlage im Viertelfinale der Olympischen Spiele in Tokio.

Der Weg ins Finale

Auf dem Weg ins Finale hatten die kroatischen Wasserballer mehrere herausfordernde Spiele zu bewältigen. Im Viertelfinale erzielten sie einen Sieg gegen Spanien, was eine Art „Finale vor dem Finale“ war. Auf der anderen Seite besiegte Ungarn im Viertelfinale Italien nach einem dramatischen Fünfmeterwerfen.

Triumphe gegen die Ungarn

Insgesamt ist Ungarn in offiziellen Spielen gegen Kroatien deutlich erfolgreicher, mit 47 Siegen, 22 Niederlagen und sechs Unentschieden. Dennoch zählen zu den bedeutenden Siegen Kroatiens zwei Weltmeistertitel, gewonnen in Melbourne 2007 und Budapest 2017, sowie der Europameistertitel 2022 in Split. Besonders schmerzhaft für die Ungarn war die Niederlage im Finale 2017 in Budapest.