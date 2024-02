Kroatien verkauft Häuser für satte 13 Cent

Die Gemeinde Legrad in Kroatien, bekannt für ihre Initiative, Häuser an junge Familien für nur 0,13 Euro zu verkaufen, hat ein neues Projekt im Blick: den Bau einer speziellen Siedlung für ältere Menschen. Mit diesem Vorhaben möchte die Gemeinde eine qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung für ihre älteren Bürger sicherstellen.

In der malerischen Gemeinde Legrad in Kroatien, umgeben von Natur und Heimat einiger tausend Einwohner, werden große Pläne geschmiedet. Nachdem die Gemeinde in den letzten Wochen durch ihr Projekt, Häuser an junge Familien für nur 0,13 Euro zu verkaufen, Schlagzeilen gemacht hat, steht nun ein neues Vorhaben im Fokus: der Bau einer speziellen Siedlung für ältere Menschen.

Der Bürgermeister von Legrad, Ivan Sabolic, bestätigte die Pläne für den schrittweisen Bau der Siedlung, die ausschließlich ältere Menschen beherbergen soll. „Es wäre ein Heim für ältere und hilflose Menschen, aber ganz anders konzipiert als die bisherigen Einrichtungen dieser Art“, erklärte Sabolic.

Die Idee für das Projekt entstand, als die Gemeinde auf gesetzliche Hindernisse stieß, die die Umwandlung einer alten Schule in einen „Tagesaufenthalt“ für Menschen, die ständige Pflege benötigen, verhinderten. In Legrad leben viele Menschen, die tagsüber nicht betreut werden können, da alle Haushaltsmitglieder arbeiten. Die Gemeinde wollte daher eine Lösung schaffen, die es älteren und hilflosen Menschen ermöglicht, diesen Teil des Tages in einem betreuten Umfeld zu verbringen.

Nachdem das ursprüngliche Projekt aufgegeben werden musste, begann die Gemeinde, die Idee des Baus einer Siedlung für ältere und hilflose Menschen zu entwickeln. Sabolic betonte jedoch, dass die Umsetzung des Projekts Zeit benötigen wird: „Dies kann nicht kurzfristig umgesetzt werden, es würde Jahre dauern, bis es zum Leben erweckt wird.“

Sabolic sieht in dem Projekt nicht nur eine Chance für Legrad, sondern auch für ganz Kroatien. „Aufgrund der demografischen Situation in Kroatien, sind solche Projekte im ganzen Land längst überfällig“, sagte er. Er forderte andere Gemeinden und Städte heraus, sich dem Wettlauf anzuschließen, um die Pflege älterer Menschen in Kroatien zu verbessern. „Ich würde es nicht bedauern, wenn jemand mit einem größeren Budget uns überholen würde, es ist wichtig, dass Kroatien wirklich ein Sozialstaat wird, der sich um seine älteren Bürger kümmert“, betonte Sabolic.