Kroatien vs. Schweiz: Wer gewinnt den ESC 2024?

Der Countdown läuft für das spektakuläre Finale des Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Fans und Experten fiebern gleichermaßen mit Spannung und Leidenschaft dem großen Tag entgegen, an dem der Sieger gekürt wird. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen dabei die Favoriten, spekulative Voraussagen und die unvermeidliche Flut an Wetten, die die Buchmacher ungebrochenen Eifer entgegennehmen.

Die Buchmacher hatten ihre Aufmerksamkeit ursprünglich auf Nemo aus der Schweiz gerichtet, dessen Song „The Code“ eine Welle der Begeisterung auslöste. Doch eine unerwartete Wendung im Wettbewerb hat Baby Lasagna aus Kroatien an die Spitze der Wettquoten katapultiert. Die Dynamik des Wettbewerbs zeigt, wie fließend und unvorhersehbar die Chancen der Künstler sind. Nach den Halbfinals konnte sich die Israelin Eden Golan überraschend auf den zweiten Platz vorarbeiten, während Nemo auf den dritten Platz zurückfiel. Die Ukraine und Irland, vertreten durch Alyona Alyona & Jerry Heil sowie Bambie Thug, runden die Top 5 ab.

Vom Semi zum Finale

Die Qualifikation aus den Halbfinals brachte die besten 20 Acts ins Finale, eine Auswahl, die die Prognosen der Community weitgehend bestätigte. Nun, da das Finale vor der Tür steht, haben die Zuschauer die Möglichkeit, ihre Stimme für den ultimativen Lieblingsact im großen Finale abzugeben.

Spotify-Rolle in der ESC-Gemeinde

Neben den Wetteinsätzen und Vorhersagen spielt auch die Popularität auf Streaming-Plattformen eine entscheidende Rolle bei der Vorbewertung der Acts. Dieses Jahr hat Joost Klein aus den Niederlanden mit „Europapa“ die Streaming-Charts angeführt, eine Leistung, die seine Beliebtheit in verschiedenen Altersgruppen bestätigt. Angelina Mangos „La noia“ aus Italien folgt auf dem zweiten Platz der meistgestreamten ESC-Songs des Jahres.

Damit steht die ESC-Community vor dem großen Finale in Malmö vor einer Flut an Spekulationen, Hoffnungen und Vorhersagen, während die Wettbüros und Streaming-Plattformen ihre Favoriten präsentieren.