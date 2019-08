Kroatien: Zvezda-Fans nach CL-Spiel krankenhausreif geprügelt

Teile diesen Beitrag:







Am Mittwochabend wurden in einem Café bei Knin in Kroatien mehrere Personen attackiert, nachdem sie das Champions League-Spiel von Crvena Zvezda geschaut haben.

Eine Gruppe, bestehend aus rund 15 maskierten Männern, hat mehrere Personen im Café verletzt. Fünf Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter auch ein 9-jähriges Kind. Wie „Feral News“ berichtet, hatte ein Angreifer sogar eine Machete bei sich.

Lesen Sie auch: Hochschwangere ertränkt: ÖFB-Schiedsrichter unter Mordverdacht Laut „Krone“ steht der 35-Jährige Mann unter dringendem Verdacht, eine im neunten Monat schwangere Frau aus Kärnten getötet zu haben.

Wie die lokale Polizei mitgeteilte, wurden am Donnerstagmorgen mehrere Personen festgenommen. Der Angriff geschah im Lokal „Buffet Petko“ in der Gemeinde Biskupija bei Knin. Der Lokalbesitzer wurde mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen, während seine Ehefrau am Bein verletzt wurde.

Ca. 20 Minuten später sollen die Maskierten im Dorf Đevrske noch eine weitere Gruppe attackiert haben. Bei diesem Angriff soll es keine Verletzten gegeben.