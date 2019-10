Kroatiens Basketball-Legende Dražen Petrović wäre heute 55 geworden!

26 Jahre ist der Todestag einer der größten Sportler Europas inzwischen schon her. Die kroatische Basketball-Legende Dražen Petrović wäre heute 55 Jahre alt geworden.

Petrović wurde am 22. Oktober 1964 in der dalmatinischen Stadt Šibenik geboren. Er war gerade 28 Jahre alt, als er bei einem Autounfall in Deutschland ums Leben kam, nachdem er am 7. Juni 1993 in Polen für Kroatien gespielt hatte.

Today would have been Drazen Petrovic’s 55th birthday https://t.co/REWv4ETsqf #croatiaweek — Ivana Grahovac🌱 (@IvanaGrahovac1) October 22, 2019

Petrović zu Ehren wurde heute in seiner Heimatstadt eine Gedenkfeier abgehalten. Im Zuge dessen wurde im Zentrum von Šibenik anlässlich seines Geburtstages eine riesige 5×7 Meter große Nachbildung des Nummer-4-Trikots seines ehemaligen Vereins KK Šibenik aufgehängt.

Dražen Petrović gilt als einer der bedeutendsten europäischen Basketballer aller Zeiten und wird noch heute als einer der erfolgreichsten Europäer in der US-Profiliga NBA verehrt. 2002 wurde er in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.