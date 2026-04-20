Kroatische Erdbeeren könnten bald Luxus sein – Bauern schlagen Alarm

Eine kroatische Tradition gerät unter Druck – und das ausgerechnet zur Erdbeer-Saison. Die Preise steigen, die Ernte schrumpft.

Kroatische Erdbeeren könnten in absehbarer Zeit zu einem Luxusartikel werden. Steigende Produktionskosten, ungünstige Witterungsverhältnisse und ein wachsender Mangel an Arbeitskräften treiben die Preise zunehmend in die Höhe. Bereits in der Woche vom 6. bis 12. April lag der durchschnittliche Marktpreis für Erdbeeren bei rund 7 Euro pro Kilogramm.

In einzelnen Städten fielen die Preise noch deutlich höher aus: In Rijeka wurden bis zu 11 Euro pro Kilogramm verlangt, in Bjelovar rund 10 Euro und in Varazdin etwa 8 Euro. Zwar sind die ersten Erdbeeren der Saison bereits auf den Märkten des Landes erhältlich, doch stammt der Großteil davon aus dem Ausland. Wie das Portal Dnevnik.hr berichtet, gelangen derzeit größere Mengen aus Griechenland, Deutschland und Italien in den Handel, während heimische Ware die Verkaufsstände noch kaum erreicht.

Einheimische Erzeuger rechnen damit, dass kroatische Erdbeeren in etwa zehn Tagen verfügbar sein werden – allerdings zu spürbar höheren Preisen als in der vergangenen Saison.

Bedrohte Sorten

Für die Zukunft zeichnen Produzenten ein noch düstereres Bild. Die traditionelle Sorte „Purgerica“, die seit jeher eng mit der Region Zagreb verbunden ist, könnte schrittweise gänzlich vom Markt verschwinden. In mehreren Anbaugebieten ist die Produktion bereits erheblich zurückgegangen.

In der Region Vrgorac in der Gespanschaft Split-Dalmatien, einem der bedeutendsten Erdbeeranbaugebiete des Landes, brach der Ertrag um bis zu 40 Prozent ein. Als wesentliche Ursache nennen die Erzeuger den akuten Mangel an verfügbaren Arbeitskräften. Erschwerend kommt hinzu, dass heimische Produzenten zu Saisonbeginn kaum gegen importierte Ware konkurrieren können, da das ausländische Angebot den Markt dominiert und die Preiserwartungen der Käufer maßgeblich prägt.

Größere Mengen der Vrgorac-Erdbeere werden voraussichtlich ab der kommenden Woche auf den Märkten eintreffen. Sollten jedoch keine wirksamen Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel und die steigenden Produktionskosten ergriffen werden, warnen die Erzeuger, dass kroatische Erdbeeren für einen wachsenden Teil der Bevölkerung schlicht unerschwinglich werden könnten.