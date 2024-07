Kroatischer Supermarkt verlangt 6 Euro für Milchbrötchen

Kroatien, lange Zeit ein erschwingliches Urlaubsziel an der Adria, sorgt derzeit mit seinen Preisen für Erstaunen und Enttäuschung bei den Touristen. Die Kosten für Restaurantbesuche und Strandaktivitäten sind drastisch gestiegen, sodass sich viele Einheimische diese Freizeitaktivitäten kaum noch leisten können. Auch die Preise für Lebensmittel im Supermarkt haben ein alarmierendes Niveau erreicht.

Ein Beispiel verdeutlicht die Situation: Während in Österreich Milchbrötchen von Ölz etwa 3,99 Euro kosten, müssen Urlauber in Kroatien satte 6,29 Euro dafür zahlen. Diese deutliche Preissteigerung lässt viele Besucher ungläubig zurück. „Die Urlauber können ihren Augen bei den schlimmen Preisen kaum trauen“, berichten zahlreiche Reisende.

(FOTO: Lesereporter)

Die Touristengebiete in Kroatien haben mittlerweile ein Preisniveau erreicht, das deutlich über dem von Österreich liegt. Die einst preisgünstigen Urlaubsorte an der Adria sind nun für viele Touristen aus Österreich und anderen Ländern finanziell herausfordernd geworden. Dies führt dazu, dass viele Urlauber ihre Reisepläne überdenken oder alternative Destinationen in Betracht ziehen.

Einheimische sind von den Preissteigerungen besonders hart getroffen. Die steigenden Lebenshaltungskosten machen den Alltag für viele Kroaten schwieriger, da ihre Einkommen oft nicht mit den Preisentwicklungen mithalten können. Der Tourismus, der einst als wirtschaftlicher Motor galt, trägt nun zu einer prekären finanziellen Lage für viele Bewohner bei.

Lesen Sie auch: Urlauber aufgepasst: Sprit-Preise in Kroatien explodieren!Trotz Preisanstiegen bleibt Kroatien ein bevorzugtes Urlaubsziel. Über 20 Millionen Touristen wurden gezählt, ein Anstieg von 9 Prozent.

Urlauber aufgepasst: Sprit-Preise in Kroatien explodieren!Trotz Preisanstiegen bleibt Kroatien ein bevorzugtes Urlaubsziel. Über 20 Millionen Touristen wurden gezählt, ein Anstieg von 9 Prozent. Lebensgefahr in Kroatien: Auf diese Tiere solltet ihr achtenIn Kroatien lauern neben der beeindruckenden Natur auch Gefahren in Form von Tieren, deren Bisse den Urlaubsspaß trüben können.

Lebensgefahr in Kroatien: Auf diese Tiere solltet ihr achtenIn Kroatien lauern neben der beeindruckenden Natur auch Gefahren in Form von Tieren, deren Bisse den Urlaubsspaß trüben können. Touristenabzocke in Kroatien: 20 Euro für ein Kilo FeigenIn Kroatien sind die Preise für Feigen sprunghaft gestiegen, was Einheimische und Touristen überrascht hat.

Die Gründe für die Preissteigerungen sind vielfältig und beinhalten unter anderem die Einführung des Euros, Inflation und die zunehmende Nachfrage in den touristischen Gebieten. Doch unabhängig von den Ursachen bleibt die Tatsache bestehen, dass Kroatien derzeit als Urlaubsziel nicht mehr die günstige Option ist, die es einmal war. Touristen und Einheimische hoffen gleichermaßen auf eine baldige Stabilisierung der Preise, um die Attraktivität und Lebensqualität in Kroatien wiederherzustellen.