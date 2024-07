Mordalarm: Menschliche Überreste in Koffern entdeckt

Fast so gut wie jeder kennt die Namen der „großen“ Serienkiller, wie Jack the Ripper, Charles Manson, Harold Shipmann, usw. Viel weniger wissen die

17-jährige Schwangere ermordet: Neue Details zur Tatwaffe

Bereits der 17. Frauenmord in diesem Jahr erschüttert ganz Österreich: Am Dienstagabend wurde die Leiche einer 17-jährigen Schwangeren in einer Wohnung in