Mord in Innenstadt: Mann erschießt Frau mit Gewehr

Ein Verbrechen erschütterte am Freitagvormittag die Kaiserfeldgasse in der Grazer Innenstadt. Eine blutige Auseinandersetzung in den Büroräumen einer Anwaltskanzlei endete tragisch.

Ein Mann tötete eine Frau mit einem Gewehr, bevor er sich selbst das Leben nahm. Die Polizei bestätigte kurz vor 14 Uhr gegenüber der „Kleinen Zeitung“, dass beide Personen den schweren Verletzungen erlegen sind.

Polizeieinsatz und Augenzeugenbericht

Sofort nach den tödlichen Schüssen rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Wegen der unklaren Lage, wurde zusätzlich das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen. Die Gegend um den Tatort herum wurde weiträumig abgesperrt, der Zugang durch schwer bewaffnete Polizeikräfte kontrolliert. Dies führte zu vorübergehenden Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

Florentine Zankel, die in einem benachbarten Büro tätig ist, wurde zur unfreiwilligen Zeugin der schrecklichen Ereignisse. Sie beschreibt gegenüber der „Kleinen Zeitung“: „Ich habe dreimal einen Klescher gehört, und dann eine Frau, die schreit. Wir haben uns dann eingeschlossen und den Notruf abgesetzt.“

Keine Gefahr für Öffentlichkeit

Die Polizei versichert, dass keine unmittelbare Gefahr mehr für die Bevölkerung besteht, doch bleibt das Gebiet um die Kaiserfeldgasse weiterhin gesperrt. Es dürfte sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen auf Hochtouren, um die genauen Umstände dieser Tragödie zu ergründen.