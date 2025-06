Kroatischer Torjäger sprengt alle Rekorde – Klub fordert Mega-Ablöse

Royale Union Saint-Gilloise hat mehrere Angebote in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro für den kroatischen Stürmer Franjo Ivanovic zurückgewiesen. Der belgische Erstligist macht potenziellen Käufern unmissverständlich klar: Unter 30 Millionen Euro wird der Torjäger nicht ziehen gelassen. Damit peilt der Klub aus Brüssel einen der höchsten Transfererlöse in der Geschichte der belgischen Liga an.

Der 23-jährige Angreifer, der erst im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro von HNK Rijeka nach Belgien wechselte, entwickelte sich in Windeseile zum absoluten Leistungsträger. Mit beeindruckenden 20 Treffern und fünf Vorlagen in 45 Pflichtspieleinsätzen katapultierte Ivanovic seinen Marktwert in neue Sphären. Der Kroate überzeugte durch seine Abschlussstärke, sein Tempo und seine technischen Fähigkeiten im Strafraum – Qualitäten, die maßgeblich zum Titelgewinn und den starken Auftritten des Klubs beitrugen.

Seine Vertragssituation bis 2028 verschafft Union SG zudem eine exzellente Verhandlungsposition. Auch seine Berufung in die kroatische Nationalmannschaft, für die er in vier Einsätzen bereits zwei Tore und einen Assist verbuchen konnte, steigerte seinen Wert zusätzlich.

Sporting als Interessent

Wie portugiesische und belgische Medien berichten, hat Sporting Lissabon den Kroaten als Wunschkandidaten für die Nachfolge von Viktor Gyökeres auserkoren, der vor einem Wechsel in die Premier League steht. Obwohl die Portugiesen bereit waren, zwischen 12 und 20 Millionen Euro zu investieren, blieb Union SG standhaft und beharrt auf der 30-Millionen-Marke. Die Verhandlungen stecken derzeit in einer Sackgasse, da weder Sporting noch andere interessierte Vereine die geforderte Ablösesumme zahlen wollen.

Mit fortschreitender Transferperiode könnte sich die Situation jedoch noch zuspitzen. Der Marktwert des kroatischen Angreifers ist in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert. Das Fachportal Transfermarkt hatte seine Bewertung bereits im März auf acht Millionen Euro verdoppelt und taxiert ihn mittlerweile auf 13 Millionen Euro.

Rekordverdächtiger Transfer

Die Verantwortlichen von Union SG sind überzeugt, angesichts des breiten Interesses europäischer Topklubs deutlich mehr erlösen zu können. Sollte der belgische Klub tatsächlich die angestrebten 30 Millionen Euro für Ivanovic erzielen, wäre dies nicht nur der höchste Transfererlös in der Vereinsgeschichte, sondern auch der drittteuerste Abgang in der Historie der belgischen Jupiler Pro League.

Den Rekord hält derzeit Charles De Ketelaere, der 2022 für 37,5 Millionen Euro vom FC Brügge zur AC Mailand wechselte, gefolgt von Igor Thiago, der im vergangenen Sommer für 33 Millionen Euro von Brügge zu Brentford transferiert wurde.