Iran schwört Rache – Neuer Revolutionsgarden-Chef kündigt Vergeltung an

Israel hat gestern Abend einen umfassenden Luftangriff auf mehr als 100 Ziele im Iran durchgeführt, darunter auch den Nuklearkomplex Natanz, die zentrale Urananreicherungsanlage des Landes. Bei den Angriffen kamen nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars mindestens 86 Menschen ums Leben, 341 weitere wurden verletzt. Die Militäroperation mit dem Codenamen „Aufsteigender Löwe“ zielt nach Aussage von Premierminister Benjamin Netanyahu darauf ab, „die existenzielle Bedrohung zu neutralisieren“, die vom iranischen Atomprogramm ausgehe.

Mehrere regionale Verbündete im Nahen Osten wurden vom US-Außenministerium vorab über den geplanten israelischen Angriff informiert, einige Stunden bevor die Operation begann. US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass seine Regierung vollständig über die Luftangriffe in Kenntnis gesetzt wurde. Er gab zudem bekannt, dass für Sonntag neue Atomverhandlungen mit dem Iran geplant waren, deren Durchführung nun jedoch fraglich sei.

Die israelische Polizei hat ihre Kräfte landesweit in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Nach einer Sitzung des politischen und sicherheitspolitischen Kabinetts, an der auch der Verteidigungsminister und der Polizeipräsident teilnahmen, wurde die Entscheidung für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Anweisungen des Zivilschutzkommandos Folge zu leisten.

Im Großraum Jerusalem und in Siedlungen im südlichen Westjordanland heulten Luftschutzsirenen, nachdem aus dem Jemen eine ballistische Rakete abgefeuert worden war. Die israelischen Verteidigungskräfte arbeiteten nach eigenen Angaben an deren Abfangung. Nach den Angriffen auf iranische Militär- und Nuklearanlagen hat die Armee mit der landesweiten Stationierung von Reservisten begonnen.

Internationale Reaktionen

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete die Lage als gefährlich und erklärte ihre Bereitschaft, jede diplomatische Bemühung zur Deeskalation zu unterstützen. Ein EU-Beamter bestätigte, dass Kallas in den frühen Morgenstunden des Freitags mit ihrem israelischen Amtskollegen gesprochen habe. Brüssel stehe mit beiden Konfliktparteien in Kontakt, denn „dauerhafte Sicherheit wird durch Diplomatie aufgebaut.“

Der französische Präsident Emmanuel Macron führte ein Telefongespräch mit Netanyahu, zu dessen Inhalt bislang keine Details bekannt gegeben wurden. Papst Leo XIV. betonte heute die dringende Notwendigkeit, die Situation im Nahen Osten zu beruhigen.

In der Nähe der Nuklearanlage Fordo waren laut dem iranischen Medium Fars zwei starke Explosionen zu hören. Die heimlich unter einem Berg nahe der Stadt Qom errichtete Anlage, die gegen UN-Resolutionen verstieß, wurde 2009 erstmals öffentlich bekannt. Ursprünglich als unterirdische Schutzanlage gegen Luftangriffe beschrieben, räumte der Iran später ein, dass es sich um eine Urananreicherungsanlage mit einer Kapazität für etwa 3.000 Zentrifugen handelt.

Im Jahr 2023 wurden in Fordo Uranpartikel mit einer Anreicherung von bis zu 83,7 Prozent gefunden, was der Iran als Ergebnis „unbeabsichtigter Schwankungen“ im Anreicherungsprozess bezeichnete. Mitte Mai dieses Jahres wurde der gesamte iranische Vorrat an angereichertem Uran auf 9.247,6 Kilogramm geschätzt.

Iranische Luftabwehrsysteme wurden aktiviert, nachdem weitere Luftangriffe das Gebiet um Teheran getroffen hatten. Der Fernsehsender Press TV meldete, dass Geschosse südlich der Hauptstadt abgefangen wurden, während das staatliche Fernsehen IRIB von neuen Angriffen auf West-Teheran und die nahegelegene Stadt Karaj berichtete.

Die israelische Marine veröffentlichte Videomaterial, das zeigt, wie ihre Raketenboote aus dem Iran gestartete Drohnen abfangen. Der Geheimdienst Mossad publizierte zudem ein Video, das angeblich zwei seiner Agenten auf iranischem Territorium zeigt, die Systeme für präzise Angriffe installieren, die zur Zerstörung iranischer Luftabwehrsysteme konzipiert sind.

Iranische Vergeltungsdrohungen

Der Iran hat die Schweizer Botschafterin in Teheran, Nadine Lozano, einbestellt, um eine offizielle Warnung an die Vereinigten Staaten zu übermitteln. Washington wird der Mitverantwortung für den israelischen Angriff beschuldigt. „Es ist undenkbar, dass das zionistische Regime aggressive Aktionen gegen den Iran ohne Zusammenarbeit, Koordination oder zumindest stillschweigende Zustimmung der USA durchgeführt hat“, erklärte der iranische Vertreter laut einer von der staatlichen Agentur IRNA veröffentlichten Mitteilung.

Die USA wurden zudem davor gewarnt, Israel während einer möglichen iranischen Vergeltung zu unterstützen oder den Iran an der Ausübung seines „Rechts auf legitime Verteidigung“ zu hindern. Da die USA und der Iran keine offiziellen diplomatischen Beziehungen unterhalten, fungiert die Schweiz im Iran als Vertreterin amerikanischer Interessen.

Der neu ernannte Kommandeur der Iranischen Revolutionsgarde, Mohammad Pakpour, drohte mit heftiger Vergeltung für die israelischen Angriffe, bei denen sein Vorgänger Hossein Salami getötet wurde. Der 1961 in Arak geborene Generalmajor Pakpour verfügt über einen Master-Abschluss in Geographie und einen Doktortitel in politischer Geographie. Er hat sich auf das Management instabiler iranischer Grenzregionen und die Entwicklung einer Doktrin der asymmetrischen Kriegsführung spezialisiert.

Pakpour trat den Revolutionsgarden und ihrer Quds-Einheit unmittelbar nach der Islamischen Revolution 1979 bei und wurde sofort in den Kampf gegen bewaffnete Gruppen in der iranischen Provinz Kurdistan entsandt. Während des Iran-Irak-Krieges in den 1980er Jahren befehligte er mehrere Frontdivisionen. Im Krieg wurde er verwundet und erwarb sich den Ruf eines widerstandsfähigen und pragmatischen Kommandeurs, der den ideologischen Grundlagen der Islamischen Republik treu ergeben ist.

Nach dem Krieg übernahm Pakpour strategische Positionen innerhalb der Revolutionsgarde. 2009 wurde er zum Kommandeur der IRGC-Landstreitkräfte ernannt, wo er die Modernisierung und Umstrukturierung der iranischen Militärstrategie angesichts wachsender ausländischer Bedrohungen leitete. Besonders zeichnete er sich bei Antiterroroperationen aus.

Die Europäische Union verhängte 2021 Sanktionen gegen Pakpour, wie auch gegen viele andere IRGC-Kommandeure. Analysten gehen davon aus, dass seine Ernennung einen entschlossenen Schritt zur Stärkung des iranischen Widerstands gegen den amerikanischen und „zionistischen Terror“ darstellt. Seine Führung wird voraussichtlich die Antwort des Iran auf die jüngste israelische Aggression prägen.

„Der Iran wird sich rächen, und diese Rache wird sehr bedeutend sein“, warnte Dr. Raz Zimmt, leitender Forscher und Iran-Experte am Institut für Nationale Sicherheitsstudien der Universität Tel Aviv, während eines Journalisten-Briefings.

Der iranische Außenminister Abbas Araghci hat einen Brief an die Vereinten Nationen gerichtet, in dem er den UN-Sicherheitsrat und den UN-Generalsekretär auffordert, verantwortungsvoll auf den, wie er es nannte, „dreisten und illegalen Akt der Aggression“ Israels zu reagieren. Iranische Medien berichten, dass Israel Luftangriffe auf mehrere Städte im westlichen Teil des Landes fortgesetzt hat. Zu den Zielen gehören auch die Flughäfen in Bushehr und Bushanad.

Die iranische Organisation für Atomenergie berichtete über ein Leck radioaktiven Materials in der Nuklearanlage Natanz, behauptet aber, dass außerhalb der Anlage keine Verschmutzung festgestellt wurde. „Der Iran ist eine globale Bedrohung. Israel ist nicht sein Endziel, sondern nur der Anfang. Wir hatten keine andere Wahl, als zu handeln“, erklärte die israelische Armee auf der Plattform X.