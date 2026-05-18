Kurioser Grund enthüllt: Warum der Gast Djani biss

Ein Biss aus purer Begeisterung – und Folksänger Djani landet auf der Hochzeitsfeier plötzlich im Krankenhaus.

Freitagabend, eine Hochzeitsfeier in Stara Pazova – und Folksänger Radisa Trajkovic Djani landet im Krankenhaus. Der Grund: Ein begeisterter Gast biss ihn in den Bauch. Nicht aus Wut, nicht nach einem Streit – sondern schlicht vor Freude über das Lied, das Djani gerade schmetterte.

Was zunächst nach einer handfesten Auseinandersetzung klang, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als kurioses Missverständnis. Von einem Konflikt konnte keine Rede sein, wie eine Quelle aus dem Umfeld der Feier gegenüber dem Portal Informer klarstellte: „Es gab weder eine Schlägerei noch irgendwelche Probleme. Den Gast hat das Lied einfach gepackt, und vor lauter Überschwang wusste er nicht wohin damit.“ Die Stimmung auf der Hochzeit sei bis dahin ausgelassen und friedlich gewesen – kein Anzeichen für Spannungen, kein böses Blut.

Biss trifft Muttermal

Das eigentliche Problem war ein anderes: Der Gast erwischte beim Zubeißen ein Muttermal des Sängers und verletzte es dabei. Djani musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wurde kurzzeitig zur Beobachtung im Krankenhaus behalten und erhielt vorsorglich eine Tetanus-Impfung. Inzwischen erholt er sich und nimmt Antibiotika.

Seine Ehefrau Sladjana Trajkovic fand nach dem ersten Schrecken durchaus Humor in der Angelegenheit: „Ein Mann hat ihn gebissen – mittlerweile kann ich darüber lachen, aber in dem Moment war mir gar nicht zum Lachen zumute. Es war nicht mit Absicht, er kennt den Mann schon lange, die haben herumgealbert.“ Und dann sagte sie: „Morgen ist unser Hochzeitstag – ich gehe ihm einen Helm, einen Panzer und ein Schild kaufen.“