Kurioser Online-Kauf: Goldschatz im Panzer – Brite verliert Millionen durch eigenen Anruf

Ein britischer Militärfahrzeug-Enthusiast machte beim Kauf eines Panzers auf eBay einen spektakulären Fund. Nick Mead, Inhaber der Firma Tanks-a-Lot, erwarb für umgerechnet etwa 35.000 Euro einen chinesischen Panzer vom Typ 69 – eine Nachbildung des sowjetischen T-55.

Bei der routinemäßigen Inspektion des Fahrzeugs stießen Mead und sein Mechaniker Todd Chamberlain auf einen unerwarteten Schatz: Im Kraftstofftank entdeckten sie fünf Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von rund 25 Kilogramm. Der Wert des Edelmetalls wird auf etwa 2 Millionen Pfund geschätzt.

„Wir wussten nicht, was wir tun sollten, also riefen wir die Polizei“, erklärte Chamberlain gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“. Die Behörden beschlagnahmten das Gold umgehend und stellten eine Empfangsbestätigung aus. Spätere Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um Beutegut irakischer Soldaten handelt, das während des Golfkriegs aus Kuwait entwendet wurde.

Rechtliche Situation

Aus rechtlicher Sicht hätte Mead das Gold möglicherweise behalten können. Der Kaufvertrag enthielt die Klausel „wie besehen“, wodurch ihm grundsätzlich alles im Panzer Befindliche zugestanden hätte – unabhängig vom Zustand. In den USA gilt bei Hauskäufen ein ähnliches Prinzip: Was Käufer in ihrem neu erworbenen Eigentum finden, dürfen sie in der Regel behalten.

Mead bereut inzwischen seine Entscheidung, den Fund zu melden, da er weder eine Belohnung noch eine Entschädigung erhielt. „Selbst wenn ich nichts von dem Gold zurückbekomme, habe ich immer noch meine wunderschönen Panzer“, zeigte er sich dennoch gelassen.

Meads Engagement

Der Brite sorgte auch später noch für Schlagzeilen: Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine soll Mead laut Berichten des „Mirror“ mehr als 100 Militärfahrzeuge an die Ukraine gespendet oder verkauft haben.

Spekulationen zufolge könnte Meads Mechaniker ihn aus Neid dazu gedrängt haben, die Polizei einzuschalten. Sobald die Behörden einmal involviert waren und das Gold beschlagnahmt hatten, gab es für Mead kaum noch Möglichkeiten, seinen Anspruch durchzusetzen.

Trotz der beträchtlichen Investition in den Panzer ging er letztlich leer aus.