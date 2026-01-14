Absurdes Verkehrsprojekt: Bosniens „Geister-Autobahn“ endet im Nirgendwo (VIDEO)

Asphaltiert, beleuchtet und völlig nutzlos – in Bosnien steht seit vier Jahren eine komplett fertige Autobahn, die nirgendwo hinführt und nie befahren wurde.

25-Millionen-Euro-Denkmal

Seit vier Jahren steht sie fertig da – komplett asphaltiert, eingezäunt und sogar beleuchtet. Doch kein einziges Auto ist jemals über den Autobahnabschnitt Buna-Pocitelj in der Herzegowina gerollt. Der Grund: Die vermeintliche Verkehrsader ist mit keinem anderen Straßennetz verbunden und endet abrupt im Nirgendwo.

Wie das Föderale Fernsehen in einem Beitrag mit dem bezeichnenden Titel „Sieht aus wie eine Autobahn, ist aber keine“ berichtet, bleibt das millionenschwere Infrastrukturprojekt weiterhin ein kurioses Mahnmal für Planungsversagen. Auf Google Maps ist das Kuriosum seit Jahren als seltsame Asphaltschleife inmitten der Landschaft zu bewundern – allerdings ohne Verkehrsaufkommen.

Hoffnung nach Jahren

Erst Anfang Oktober 2024 kam endlich Bewegung in die Sache: Mit der Unterzeichnung eines Vertrags für den etwa fünf Kilometer langen Verbindungsabschnitt „Tunnel Kvanj-Buna“ soll die Geisterautobahn in zweieinhalb Jahren endlich ans restliche Verkehrsnetz angeschlossen werden. Die Kosten dafür haben sich mittlerweile auf über 125 Millionen Euro summiert – mehr als das Doppelte der ursprünglichen Kalkulation.

Planungsmisere

Der Abschnitt gilt mittlerweile als das am langsamsten realisierte Autobahnprojekt in ganz Bosnien und Herzegowina. Allein die Suche nach geeigneten Bauunternehmen zog sich über fünf Jahre hin. Das Ergebnis dieser Planungsmisere sind sogenannte „blinde Abschnitte“ – fertiggestellte Autobahnteile, die wie Inseln in der Landschaft liegen, ohne Anbindung an bestehende Verkehrswege.

Bis zur Fertigstellung der fehlenden Verbindungsstücke bleibt der Abschnitt Buna-Pocitelj ein kostspieliges Monument der Absurdität.