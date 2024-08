Längstes Match der Geschichte: Dan Evans bricht US-Open-Rekord!

In einem der epischsten Duelle der US-Open-Geschichte besiegte der Brite Dan Evans den Russen Karen Khachanov am Dienstag in New York in einem packenden Match, das satte 5 Stunden und 35 Minuten dauerte. Dies markiert das längste Spiel der Profi-Ära der US Open und übertrifft den bisherigen Rekord, der 1992 von Stefan Edberg und Michael Chang aufgestellt wurde, um neun Minuten.

„So lange habe ich noch nie auf dem Court gestanden“, erklärte ein erschöpfter Evans nach seiner beeindruckenden Leistung. Der 184. der Weltrangliste gab offen zu, dass er im vierten Satz den Überblick über den aktuellen Spielstand verlor. „Ich wusste im vierten Satz nicht mehr, in welchem Satz wir eigentlich sind“, gestand er schmunzelnd.

Besonders dramatisch gestaltete sich der fünfte Satz, in dem Khachanov, aktuell auf Platz 22 der Weltrangliste, bereits mit 4:0 in Führung lag. Trotz dieses scheinbar uneinholbaren Vorsprungs gelang es Evans, sechs Spiele in Folge zu gewinnen und damit das Match für sich zu entscheiden.

Rekordmatch

Das Marathonmatch, das in die zweite Runde der US Open eingeht, erinnert an den legendären Showdown von 1992, als der Schwede Edberg nach einem 5-Stunden-26-Minuten-Krimi den US-Amerikaner Chang besiegte. Der 33-jährige Evans hat mit seinem Durchhaltevermögen und seinem Siegeswillen zweifellos einen neuen Meilenstein in der Tenniswelt gesetzt.