Latex-Outfit zu heiß für X: Karleusa-Fotos unter Zensur

Jelena Karleusa sorgt mit ihrem Auftritt in Montenegro für Aufsehen. Die Sängerin, die derzeit wie viele bekannte Künstler die Sommersaison an der montenegrinischen Küste verbringt, präsentierte sich bei ihrem Konzert in Igalo, einem Küstenort in Montenegro, in einem auffälligen rosafarbenen Latex-Ensemble. Das figurbetonte Outfit aus Leggings und Top ließ wenig Raum für Fantasie.

Nach dem Auftritt wollte die Künstlerin ihre Bühnenimpressionen in den sozialen Medien teilen, stieß jedoch auf unerwartete Hürden. Die Plattform X stufte ihre Fotos als „Inhalt für Erwachsene“ ein, sodass Nutzer nun eine spezielle Freigabe benötigen, um die Bilder überhaupt sehen zu können.

Öffentlicher Streit

Erst kürzlich hatte Karleusa für Schlagzeilen gesorgt, als sie ihre Kollegin Natasa Bekvalac öffentlich attackierte. Bekvalac hatte sich zuvor solidarisch mit protestierenden Studenten gezeigt, was Karleusa zu einer scharfen Reaktion veranlasste: „Eine Sängerin, die vom Staat bezahlt wird, um bei einer Veranstaltung zu singen, und dann bei ihrem Auftritt die schwachsinnige Politik der Blockade eben jener Menschen einbringt, die gekommen sind?“

„Bitte? Blockade-Natasa? Unterstützt du wirklich die Blockade von Straßen und Brücken für die Menschen, von Schulen für Kinder? Das muss ein Fehler sein. Entschuldige dich beim Volk.“

Musik und Sport dürfen nicht mit Politik vermischt werden.

