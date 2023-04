Leben in der Vergangenheit: Amische in Serbien (VIDEO)

Eine Amisch-Familie namens Petrovic lebt in Serbien, im Dorf Mali Drenovac, und folgt den traditionellen Werten und Gepflogenheiten der Amisch-Gemeinschaft.



Christopher Petrovic, der in Amerika geboren wurde, kehrte nach Serbien zurück, um mit seiner Frau Jovana das Familienland zu bewirtschaften, das er von seinem Großvater geerbt hat. Die beiden halten etwa vierzig Schafe und bearbeiten acht Hektar Land, wie von serbischen Medien berichtet wurde.

Christopher wurde selbst Amischer, nachdem er sich der Gemeinschaft in den USA zehn Jahre lang angeschlossen hatte. Er und seine Frau leben durch Handwerk, Landwirtschaft und Viehzucht und pflanzen Mais, Klee und Weizen an.

(Foto: Printscreen/YouTube)

Christopher sagte gegenüber dem serbischen Sender RTS, dass er nach seinem Aufenthalt in der Amisch-Gemeinschaft in Amerika kein Land zum Kauf finden konnte. Er betete daher, dass Gott ihm Land zum Bewirtschaften geben würde, woraufhin er das Land in Serbien erhielt. Sein Vater stammt aus Serbien und sprach regelmäßig von dem Land. Sein Großvater wanderte 1912 nach Amerika aus und kehrte nie zurück.

Lebensstil

Obwohl Christopher nach den Amisch-Regeln lebt, nutzt er die Technologie wie Solarenergie, Handys und Drohnen. Christopher wurde Amischer, nachdem er die harte Arbeit seines 60 Stunden pro Woche arbeitenden Vaters beobachtete und beschloss, dass dies nicht das Leben war, das er führen wollte. „Mein Vater hat mich in nichts Praktischem unterrichtet. Ich habe Theologie studiert. Die Amischen sind auch ohne Schulbildung klug, das ist Intelligenz durch Erfahrung“, sagt er.

„Frauen tragen Hüte, eine Schürze, die die Vorderseite ihres Körpers bedeckt, sie tragen keine Hosen, nur schlichte Kleider. Sie tragen kein Make-up oder Schmuck“, erklärte Jovana, die vor dem Treffen mit Christopher nicht wusste, wie die Amischen leben. Jovana, die die Musikakademie absolviert hat, unterstützt ihren Mann in der Familie und teilt seinen Lebensstil.

Die Petrovics sind zufrieden mit ihrem Leben in Serbien, obwohl sie sich über den ständigen Kommentar von anderen über ihr Eigentum und ihre Kinder ärgern. „Leute kommen und haben immer etwas zu sagen, über unseren Hausplatz, unsere Kinder, unseren Zaun… Das gefällt mir nicht“, gibt Christopher zu.